Jonge talenten SKV F3 kampioen

Afgelopen zaterdag was voor veel voetballende jongeren de laatste dag van de competitie. Bij SKV maakte de F3 (7 en 8 jarigen) nog kans op het kampioenschap. In een uitwedstrijd bij OVC moest gewonnen worden om bovenaan te eindigen. De aftrap in Oosterbeek was al om half 9, maar niettemin stond er al een heerlijk zonnetje. Prachtige omstandigheden dus voor een mooie pot voetbal.

OVC stond bijna onderaan, maar dat zegt niet alles (dat hebben Excelsior en Feyenoord vorige week laten zien). De coaches hadden er daarom op gehamerd om het eigen spelletje te spelen en lekker te combineren. Dat de jonge spelers dat goed hadden begrepen werd al snel duidelijk. Al in de tweede minuut schoot Jeremy Vink de bal langs de keeper en stond SKV met 1-0 voor. Dat was aanleiding voor vele mooie aanvallen en net veel later stond het na weer een goals van Jeremy en eentje van Sam Winn al 3-0. Toen de scheidsrechter floot voor de rust stond het al 6-0 (doelpunten Lars Jacobs, Jasper Westerman en nog één van Jeremy).

In de tweede helft ging het aanvankelijk wat stroever, maar SKV had achterin de zaken goed voor elkaar, waar Angie Papazov en Calvin Leegwater alle aanvallen van OVC wisten te neutraliseren. Toen Yannick Vink de zevende treffer maakte kwam aan alle onzekerheid een einde en ging SKV op jacht naar de 10. Maxim Huirne, Sander van Berkel en nogmaals Yannick zorgden er inderdaad voor dat de dubbele cijfers gehaald werden. 10-0 winst was een prachtig resultaat en reden voor groot feest.

Met de voetbalkleren nog aan werd snel koers gezet naar het SKV clubhuis, waar het hele team in het zonnetje werd gezet. Daarbij werd niet vergeten om de trainers te bedanken, Henk Lagerweij en Marcel van Maanen, die er voor zorgden dat de jongens dit jaar veel geleerd hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om. Al is een kampioensfeestje ook wel heel erg leuk…