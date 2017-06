Vrouwen1 SKV ongeslagen kampioen

WAGENINGEN - Met een duidelijke overwinning schreef SKV VR1 afgelopen zaterdag geschiedenis op de Zoom. Ongeslagen kampioen in de vierde klasse en daardoor promotie naar de derde klasse Eindelijk zijn de vrouwen van SKV er in geslaagd de vierde klasse te verlaten. Na de afgelopen seizoenen twee keer het net niet gehaald te hebben is het nu dan eindelijk gelukt. Met bijna 200 meisjes/vrouwen is SKV een van de grootste in de omgeving.

De intenties van SKV VR1 in de wedstrijd tegen OVC’85 VR1 zijn vanaf het begin duidelijk, gecontroleerd aanvallend voetballen. Met doelpunten van Jennifer Vermeer en Marieke Peterson staat SKV VR1 binnen 10 minuten op een 2-0 voorsprong. Een fantastisch schot van Jennifer Vermeer spat uiteen op de lat en zorgt er bijna voor dat de wedstrijd al in een vroeg stadium is beslist. SKV VR1 houdt het initiatief in handen. Avontuurlijk maar gecontroleerd. Met nog twee doelpunten zorgen Jennifer Vermeer en Dianna van der Scheur voor de ruststand van 4-0. Een eerste helft met meer dan voldoende kansen voor SKV VR1 om de wedstrijd al te kunnen beslissen. OVC’85 VR1 heeft slechts met een paar kleine kansen de verdediging van SKV VR1 op de proef gesteld.

In de tweede helft zakt het tempo van de wedstrijd. SKV VR1 speelt niet meer avontuurlijk en spectaculair zoals vele andere wedstrijden, maar dat hoeft met deze comfortabele voorsprong ook niet meer. OVC’85 VR1 zet een mooie snelle aanval nog om in een doelpunt. SKV VR1 laat zich hierdoor niet van de wijs brengen. Gecontroleerd wordt de wedstrijd uitgespeeld. Jennifer Vermeer zorgt met nog twee doelpunten voor de einduitslag van 6-1.

Na het laatste fluitsignaal is de ontlading groot in en om het veld. De speelsters van SKV VR1 vliegen elkaar juichend in de armen. Hier en daar een vreugdedansje en bij sommige speelsters een klein vreugdetraantje. Veel felicitaties van de vele toeschouwers langs het veld. De traditionele platte kar zorgt voor een fantastisch beeld op de Zoom en de speelsters genieten van het welverdiende applaus van de toeschouwers. Dit SKV VR1 team heeft een prachtige prestatie neergezet en het kampioenschap is dik verdiend!

Het kampioenschap van de SKV VR1 is mogelijk niet het laatste succes bij de vrouwen van SKV. SKV VR2 heeft met een belangrijke overwinning op Ede Victoria VR1 een flinke stap gezet richting het kampioenschap in de vijfde klasse. Een overwinning volgende week volstaat om opnieuw een feestje te kunnen vieren op de Zoom.