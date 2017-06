Gratis bol ijs bij IJssalon Antonio aan de Bevrijdingsstraat

WAGENINGEN – Het is alweer het tiende ijsseizoen voor IJssalon Antonio aan de Bevrijdingsstraat. Dat wilden ze uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om het jubileum te vieren ontvangt iedereen op donderdag 18 mei tussen 15.00 en 17.00 uur een gratis bolletje ijs bij deze vestiging.

IJsbereiders Antonio en Ahmed over de afgelopen 10 jaar: "de jaren zijn omgevlogen. Maar wij hebben zeker niet stilgezeten en blijven ons continu verbeteren door het volgen van cursussen en seminars. Ook bezoeken wij ieder jaar de nationale en internationale vakbeurzen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De ijskeuken is door de jaren heen ook steeds verder gemoderniseerd en is voor ons daardoor de perfecte ruimte om het ijs met veel plezier te mogen maken". Het meest fijne aspect van hun werk vinden zij als gasten tevreden de ijssalon uitlopen en hebben genoten van hun ambachtelijk Italiaanse ijs.

De ijssalon, die in mei 2008 door de broers Antonio en Johan Mulder is opgericht, heeft afgelopen winter een metamorfose ondergaan. Het heeft een volledig nieuw interieur gekregen. Ook de ijsvitrines zijn vernieuwd. Deze bieden ruimte voor 32 smaken en in de zomer kan het assortiment zelfs verbreed worden tot maar liefst 48 soorten.

De ijsbereiders hebben voor de vestiging aan de Bevrijdingsstraat een speciale jubileumsmaak ontwikkeld, namelijk Slagroomtaart-ijs. Deze is verkrijgbaar op donderdag 18 mei.