Wageningse Weemoed

Soms heb ik wel eens een beetje te doen met de bestuurders van de stad. Dan denk ik... je zal maar burgemeester of wethouder zijn. Je minimaal 12 uur per dag voor je stad uitsloven en er maar zelden dankbaarheid voor terugzien. Natuurlijk hebben ze zelf voor het politieke vak gekozen en moeten minimaal hebben bevroed dat ondank een groot deel van 's werelds loon is. Medelijden hoef je dus niet te hebben... maar toch. Ik ben er van overtuigd dat Wageningen capabele en betrokken bestuurders heeft. Ze vertegenwoordigen een groot gedeelte van de stadsbevolking, want de verkiezingsdeelname in onze stad is hoog. Toch krijgen ze vaak de wind van voren.

Denk maar eens aan de volgende punten. De nieuwbouw van het stadhuis. De kap van de populieren in het Binnenveld. De ontsluiting van de universiteitscampus. De bereikbaarheid van de stad. De aanleg van de Pandaparkeerplaats in de Nude. De uitbreiding van het golfterrein bij sportpark De Zoom. Om nog maar te zwijgen over het gedoe rond de 4 en 5 mei festiviteiten. Wat het college of de raad ook besluiten... voor een deel van de bevolking lijkt het nooit goed te zijn. Soms krijgen de plannen van het gemeentebestuur weerstand van groepen als Wageningen Monumentaal en Mooi Wageningen. Nu laat Duurzaam Wageningen weer van zich horen door het opzetten van een petitie tegen een nieuw plan van het gemeentebestuur om de stad via een aan de Dijkgraaf parallelle route beter te ontsluiten. Deze groepen kenmerken zich door betrokkenheid, inzet en deskundigheid. Ze komen meestal met door eigen inzicht gedragen alternatieven en zijn daarvoor te prijzen. Daartoe dient de democratie. Iedereen mag zijn deskundigheid en interesse kenbaar maken. Het blijft echter altijd aan de gekozen bestuurscolleges om definitieve keuzes te maken. Zij zijn gekozen door de bevolking van de stad en leggen verantwoording af. Dat gebeurt volgend jaar al bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op het stadhuis horen de besluiten te vallen. Als dit uiteindelijk via de rechtbank gebeurt, verdient dat geen schoonheidsprijs..