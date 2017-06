"Scylla is springlevend"

WAGENINGEN - Hans Konig is de nieuwe voorzitter van volleybalvereniging Scylla. Hij is blij met de club: "Ik ben al jaren lid van Scylla en net als overal hebben ook wij veel vrijwilligers nodig. De plek van voorzitter was al langere tijd vacant, ik besloot om niet langs de kant te blijven staan".

Michiel Luttikhuis zit in het bestuur vanuit de technische commissie, hij speelt in het eerste team van Scylla. Hij zegt: "We hadden een vast bestuur, waarvan nu een generatie is vertrokken. Het was best moeilijk om toen de boel draaiende te houden, maar nu zijn we weer compleet. We zijn nog wel op zoek naar een aanspreekpunt voor de zalen in sporthal De Vlinder". Qua indeling vindt men De Vlinder niet zo handig. De sporthal wordt gedeeld met Invicta, Impuls en Kantjils. "De kantine is daar inmiddels wel een soort clubhuis geworden, gezellig ingericht. Scylla is een financieel gezonde, grote club met ruim 360 leden. In de breedte zou de club nog wel wat verder uitgebreid mogen worden. De jeugdafdeling loopt goed en de doorstroming naar de senioren gaat ook erg goed", aldus Hans Konig. Scylla is in 2003 ontstaan door de fusie tussen de verenigingen SKV-volleybal uit Wageningen en De Springer uit Bennekom.

Van de ruim 300 leden is meer dan de helft jeugd. Er zijn successen geweest in de NeVoBo-competitie. Het eerste heren- en eerste damesteam zijn met wisselend succes tot in de hoogste regionen van de landelijke competitie doorgedrongen (nu respectievelijk eerste en tweede divisie). Een belangrijke nieuwe tak van Scylla is de groep 55+. Inmiddels zijn dat zo'n honderd enthousiaste leden, die niet alleen bezig zijn met volleybal, maar ook met andere sporten. Hans Konig: "We willen deze groep meer integreren in de vereniging. Het gaat hier vooral om de gezelligheid".

Ook gaat bij Scylla veel aandacht uit naar de jeugd, waarbij er een nauwe samenwerking is binnen de technische commissies met oog voor talent. Wanneer men belangstelling heeft om bij Scylla te komen spelen, kan men een mail sturen naar de technische commissie: tc@scylla.info. Kinderen jonger dan dertien jaar kunnen zich aanmelden via cmv@scylla.nl. Nieuw bij Scylla is het aanstellen van ene vertrouwenspersoon. Men doet er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie of seksuele intimidatie te voorkomen. Voorzitter Hans Konig: "Wij doen er alles aan om volleyballen voor iedereen tot een onbezorgd gebeuren te maken. Ja, Scylla leeft!"