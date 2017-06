Levensechte aquarellen met prachtige details

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN -Nog tot het eind van deze maand is in de Hoogstraat 20 in Wageningen de pop-up store Icoon met naast bijzondere broodjes een expositie van Wageningse kunst. De winkel was een onderdeel van de Culturele Ronde. Een opvallende nieuwe deelnemer aan de Culturele Ronde was Jan van der Kamp. Naast bloemsierkunstenaar is hij botanisch tekenaar.

"De Culturele Ronde vind ik goed opgezet en is breed bekend. Een van de bezoekers kwam uit Zeeland en was op familiebezoek in Wageningen. Wat doe je dan: De Culturele Ronde bekijken!" Jan van der Kamp tekent zowel in aquarel als in potlood. Het bijzondere van botanisch tekeningen is de precisie. Voor het maken van zo'n tekening is naast precisie geduld nodig, maar vooral leren kijken. "Je moet tot in het kleinste detail weten hoe een plant in elkaar steekt. Hoe zit het blaadje vast, hoe loopt een nerf door. Daar gebruik ik een vergrootglas bij. Op de middelbare tuinbouwschool in Aalsmeer leerde ik al naar details kijken. Om een soort te herkennen moest je goed kijken: is het blad glad of behaard, heeft het een kartelrandje? Daarna heb ik de opleiding bloemist-winkelier gedaan en ook daarbij leer je goed kijken naar kleur- en vormcontrasten en esthetische vormen."



Het verschil tussen een botanische tekening en een foto zit in de duidelijkheid van de details. In een botanische tekening moet precies te zien zijn hoe een bloem of plant in elkaar steekt, daardoor vergroot je contrasten wat en scherp je details aan. Botanische tekeningen worden al eeuwenlang gemaakt, ook bij het herbarium in Wageningen. Dit is echter overgegaan naar de Universiteit van Leiden. Daardoor stopte hier het botanisch tekenwerk. Botanisch tekenares Anita Walsmit startte met workshops voor haar uitstervende beroep. In 2005 heeft Jan van der Kamp in Leiden workshops bij haar gevolgd.

"Ik ben nu gepensioneerd. Ik doe dit voor de lol, als hobby. Als ik tijd heb ga ik tekenen. Over een bloem doe ik zo ongeveer twee uur, denk ik", zegt Van der Kamp. "Ook op vakantie ga ik vaak tekenen. Olijven aan een boomtak in Sardinië bijvoorbeeld. Als ik geen zin heb om een boek te lezen neem ik een potlood en tekenblok en ga tekenen."

De botanische tekeningen en wenskaarten van Jan van der Kamp zijn in zijn atelier te bekijken. Een afspraak maken is verstandig. De wenskaarten zijn nog tot eind mei te vinden in de pop-up winkel Icoon in de Hoogstraat in Wageningen.

Kijk voor meer informatie op www.janvanderkamp.eu/botanisch-tekenen