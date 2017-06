Jasper Somsen invites... Ellister van der Molen en Ed Verhoeff

WAGENINGEN - In de serie LoburgLive en Jazz in Wageningen ontvangt bassist Jasper Somsen op donderdag 18 mei om 20.30 uur... Ellister van der Molen (trompet) en Ed Verhoeff (gitaar) op het jazzpodium van café Loburg.

Jasper Somsen werkte tijdens zijn internationale carrière samen met vele beroemde musici uit de jazz scène waaronder Enrico Pieranunzi, Joey Calderazzo, Jeff Ballard, John Beasley, Jean-Michel Pilc, Bob Sheppard, Justin Faulkner en André Ceccarelli. Zijn onlangs verschenen internationale debut album: 'A New Episode In Life - Part I' wordt hooggewaardeerd in de media. Vorig jaar trad en treed hij op door heel Europa, Zuid-Afrika en New York. Komend najaar volgt onder andere een intensieve Nederlandse theatertour met zangeres Tania Kross en komt zijn tweede album 'A New Episode In Life - Part II' uit.



De Nederlandse Ellister van der Molen is aan een stille opmars bezig. Sinds het uitkomen van haar CD 'Smalls NYC' is ze overal te horen. Zo speelde ze in 2014 met haar quartet op het North Sea Jazz Festival en tourt ze langs de theaters met de succesvolle allstar-formatie 'New York Round Midnight'. Haar geluid - met name op haar geliefde instrument de flugelhorn - is opvallend warm, haar lijnen lyrisch, maar verwacht geen brave swing: "ik vind het juist leuk als iemand zich af en toe flink in de nesten werkt", zei Ellister ooit in een interview.

Gitarist Ed Verhoeff behoort tot de gevestigde generatie van grote jazzgitaristen in Nederland. Regelmatig verschijnt zijn naam met superlatieven in de media. In de loop van zijn meer dan 20-jarige carrière heeft Ed zich breed ontwikkeld tot een gitarist met een zeer eigen, herkenbaar en expressief geluid. Zijn diversiteit, zijn intuïtieve, lyrische en soms krachtige spel maken hem een gewild musicus. Tijdens zijn studie aan het Utrechts en Haags conservatorium is de 'vonk' van de jazzmuziek overgeslagen. De continue uitdaging van deze grenzeloze muziek heeft altijd zijn fascinatie gehouden en groeit tot op de dag van vandaag. Momenteel volop actief in het jazz- en wereldmuziek circuit.

In 2017 organiseren Jazz in Wageningen en Loburg Live weer een serie jazzconcerten op donderdag avonden. Onder de titel 'Jasper Somsen invites' nodigt onze eigen Jasper de beste Nederlandse jazzmuzikanten uit om live op het podium van Loburg samen te spelen. Deze concerten beginnen om 20.30 uur en zijn rond 22.30 uur afgelopen. De entree is gratis, donatie welkom.

Kijk voor meer informatie op www.jazzinwageningen.