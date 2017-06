Opbrengst actie NH kerk gaat naar de Willemshoeve

BENNEKOM/WAGENINGEN - Woensdag 3 mei was een bijzondere avond voor zorgboerderij De Willemshoeve. Zes jongeren van Jongeren Open Huis (JOH) van wijkgemeente 1 van de NH kerk Bennekom kwamen samen met Dirk van Beem één van de twee gastgezinnen (Jacco en Carolien van de Wakker en Dirk en Rolinda van Beem), waar de jongeren eenmaal per veertien dagen te gast zijn, een cheque aanbieden van de 'paasontbijtactie'. Wout van Deelen, manager van de zorgboerderij, heeft het nodige verteld over de dag activering op de zorgboerderij. Harm Wieling, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Zorgboerderij, vertelde over de doelstelling van de Stichting. Vervolgens werd de cheque aan Harm Wieling overhandigd. Het bleek maar liefst een geldbedrag ter waarde van 1.840 euro te zijn. In zijn dankwoord was hij niet alleen verrast over het bedrag - om stil van te worden - maar ook over het feit dat De Willemshoeve dit jaar was uitgekozen voor de 'paasontbijtactie'. De Stichting doet zijn best om bij vele goede doelen, organisaties én bedrijven financiën binnen te halen voor initiatieven van de zorgboerderij. Zoals de vorig jaar geopende belevingstuin. Dan is het fantastisch dat deze jongeren spontaan zo'n bedrag komen aanbieden. Een jeugd om trots op te zijn! Van Deelen gaat in de belevingstuin een beschutting in nostalgische sferen creëren en een banner laten plaatsen daarop een gedicht van Martijn Adelmund .