Fred Jonker Wagenings schaakkampioen

WAGENINGEN - In de 32e en laatste speelronde van de interne competitie van Schaakvereniging Wageningen is Fred Jonker clubkampioen van Wageningen geworden. In zijn partij tegen Co Wiersma bood Jonker na een zet of twintig remise aan, omdat dat zeker voldoende was om zijn naaste concurrenten, Kees Stap en Erwin Oorebeek, voor te blijven. Wiersma toonde echter karakter en speelde door. Dit moest hij uiteindelijk wel met een verliespartij bekopen. Jonker prolongeert hiermee zijn titel.

Stap verloor van Frans Bonnier na goed uit de opening te zijn gekomen. Toen hij echter een kleine kwaliteit verloor, wist Bonnier het goed uit te schuiven. Erwin Oorbeek pakte op de valreep de tweede plaats door Marco Otte te verslaan. Cees van der Waerdt, die tijdens de winterstop nog bovenaan stond, eindigde op de vierde plaats. De snelste stijgers waren dit seizoen Tobias van der Werff en Anja Janssen. Zij spelen nog niet zo lang en hebben dit seizoen grote progressie gemaakt. Regelmatig schoven ze geroutineerde spelers van het bord.

Aan de omvangrijke Wageningse schaakcompetitie hebben dit seizoen 77 schakers deelgenomen. Vanaf aanstaande donderdag wordt gedurende drie donderdagavonden het Wagenings rapidtoernooi gespeeld en daarna volgt het zomerschaak. Belangstellende zijn welkom om mee te doen of om eens te komen kijken. Kijk voor meer informatie op www.svwageningen.nl.