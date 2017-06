Eigen gebrouwen Belmondo Tripel bier

WAGENINGEN - Op zondag 11 juni vindt de zevende editie van het Belmondo Festival van 13.00 tot 19.00 uur plaats in het Arboretum Belmonte in Wageningen. De toegang is gratis. Het festival biedt zowel Nederlandse als internationale artiesten en (studenten)gezelschappen uit Wageningen een mooie gelegenheid om zich op een unieke locatie te presenteren. Voor het publiek is er dit jaar nog meer te genieten: het eerste Belmondo Festival Tripel bier.

Bierbrouwerij Onder de Linden uit Wageningen heeft voor het Belmondo Festival een exclusief tripel bier gebrouwen dat tijdens het festival verkocht wordt. Het is een bovengistend biertje met een stevig bittertje en een klein zoetje in de nasmaak.



Het bier wordt verkocht in 0,7 liter fles met een bijzonder etiket in de stijl van het festival. Dit speciale tripel biertje heeft een alcoholpercentage van 7,5% en kost 8 euro per fles. Er zijn er maar 250 gebrouwen dus op is op.



Net als de inkomsten uit hapjes en drankjes die op het terrein worden genuttigd, gaat de opbrengst van het speciale bier ook naar het goede doel. Dit jaar zijn dat er maar liefst twee: de vrijwilligersorganisatie Welkom in Wageningen en THUIS, de stadskamer van Wageningen.

Kijk voor meer informatie op www.belmondofestival.nl.