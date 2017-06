Mijn kever is een jongensdroom

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Hans Wiegerink aan de beurt.

Naam: Hans Wiegerink.

Geboren: Op 10 september 1957 op het Meidoornplantsoen hier in Wageningen.

Woonplaats: Wageningen, een gezellige wereldstad met gezellige eettenten-kroegen en met veel muziek. Mijn meeste vrienden wonen er.

Verliefd, verloofd, getrouwd: Al 41 jaar gek op Daniela Dekens, mijn maatje.

Dieren: We hadden vijf poezen en nu is er nog één over. Ze is 20 jaar.

Hobby's: Drummen, motorrijden, skiën, fietsen, wandelen en mijn Oldtimer Kever cabrio. De kever is een jongensdroom! Vroeger dacht ik: "als ik groot ben dan….. " En in 2009 was het zover! Hij is helemaal gereviseerd en gespoten, prachtig! Er zelf aan sleutelen doe ik weinig maar poetsen kan ik als de beste!

Opleiding: Na de St Jozefschool naar de LTS, richting Tstroom installatietechniek. Verder opleidingen voor instrumentmaker, ziekenverzorger en daarna optiek. Later kochten we nog een zaak in Leersum. Het was een ontzettende leuke tijd en 18 personeelsleden!

Huidige beroep: Pensionada-na 20 jaar samen met zwager Menno Optiversum Prummel Optiek Veenendaal te hebben geleid.

Stamcafé: JoJo's, Loburg, Onder de Linden en de Vlaamsche reus.

Favoriete club: Bluesclub XXL en VW-cabrioclub Ned. We maken veel leuke tochten, bijv. naar Spanje Noorwegen en Engeland. In augustus staat Schotland op het programma.

Favoriete krant: Heel vroeger de Fabeltjeskrant; nu de Gelderlander en de Waogeningse blaodjes.

Favoriete muziek: Bluesmuziek. Heerlijke muziek die ik vanaf mijn jeugd al mooi vind. We gaan naar veel evenementen in Wageningen waar de bluesmuziek te horen is. En we hebben in Wageningen geweldige bluesmuzikanten en leuke bands! Op 5 mei was ik samen met Jaap Meurs en Ben van der Swaluw vrijwilliger op het Beuningen Bluesplein. Ieder jaar in oktober gaan we naar the USA voor het 3 daagse King Bisquit Festival in Helena AR. Daar treden vele artiesten op die ook in bluesclub XXL gestaan hebben.

Favoriete sport: Voetbal (helaas zelf niet meer actief) en skiën.

Favoriete vakantieadres: Ons appartement in Zwitserland waar Daniela inwoonster is en waar we ieder jaar van november tot april overwinteren.

Slechte eigenschap: Ongeduldig.

Goede eigenschap: Behulpzaam, sociaal en gastvrij.

Hekel aan: Oneerlijke mensen.

Spijt van of over willen doen: Niet echt spijt van iets. Het heeft waarschijnlijk allemaal zo moeten zijn.

Goede voornemens: Nog meer genieten van het leven samen met vrienden en vriendinnen en dat hopelijk in goede gezondheid.

Lelijkste plekje in Wageningen: De aanbouw van het Stadhuis. Ik vind dat de eerste en de nieuwe aanbouw totaal niet bij ons mooie Stadhuis passen. Dat daar toestemming voor gegeven is, blijft voor mij onbegrijpelijk.

Mooiste plekje in Wageningen: Ons balkon aan de dijk met uitzicht over de uiterwaarden.

Estafettestokje gaat naar:Ben van der Swaluw

Omdat:Hij een goudeerlijke vriend is die bijna met pensioen gaat.