Voetbalreünie op de Wageningse Berg

WAGENINGEN - Wie nog heimwee heeft naar FC Wageningen, en dat zijn er nog altijd velen, is zaterdag 27 mei welkom in stadion de Wageningse Berg. Daar houdt de Vereniging Vrienden Stadion de Wageningse Berg dan het evenement 'De herinnering blijft levend'. Dat bestaat uit een clinic voor jeugdspelers, een wedstrijd tussen oud-spelers van FC Wageningen en amateurs uit Wageningen en omgeving en aansluitend een reünie voor oud-spelers en oud-supporters van FC Wageningen.

Precies 25 jaar geleden ging FC Wageningen failliet en verdween het betaald voetbal voor altijd uit het roemruchte stadion op de Wageningse Berg. Waar ooit 20.000 toeschouwers de promotie naar de eredivisie vierden. Bij veel supporters hebben de goede herinneringen ruimschoots de overhand gekregen boven de aanvankelijke boosheid over het faillissement. Al zijn er nog steeds supporters die het stadion al 25 jaar mijden, de emoties lopen bij hen nog te hoog op. Maar veel oud-supporters zullen 27 mei naar het stadion komen, waar een perfecte grasmat ligt te wachten op in ieder geval zo'n dertig jeugdspelers van 8 tot 12 jaar die een clinic krijgen van twee oud-spelers van FC Wageningen: Jan Menting (die drie keer scoorde tegen PSV bij de legendarische 1-6 zege in Eindhoven) en spits Rob McDonald (die twee keer voor FC Wageningen scoorde bij de met 2-4 gewonnen uitwedstrijd in Amsterdam).

Het programma begint om 15.00 uur met de voetbalclinic. Aansluitend om 16.30 uur, fluit de Edese oud-topscheidsrechter Henk van Ettekoven af voor een duel tussen helden van weleer. Bij FC Wageningen spelen veel bekende spelers mee die ooit betaald voetbal bij FC Wageningen speelden. Van WAVV, SKV, ONA'53, Bennekom, DOVO en GVVV komen erkende toppers uit vroegere tijden om met hen de sportieve strijd aan te binden.

Na afloop van dit vriendschappelijke duel is er een reünie in en rond het Business Home, waar nog meer oud-spelers van FC Wageningen aanwezig zullen zijn. Er is muziek, horeca en er zijn historische beelden van FC Wageningen te zien. Ook is er een kraam waar supportersartikelen te koop zijn van FC Wageningen. Daar is, ook 25 jaar na het faillissement, nog altijd veel vraag naar.

Er is gratis toegang tot het stadion, gehoopt wordt dat veel belangstellenden op de fiets komen. Voor auto's zijn parkeerplaatsen op het voormalige ziekenhuisterrein op de Wageningse Berg tegenover het stadion.

Kijk voor meer informatie op https://stadiondewageningseberg.wordpress.com