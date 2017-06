Tennisvereniging op weg naar duurzame toekomst

WAGENINGEN - Op de banen van de tennisclub is vorige week energiezuinige LED-verlichting geïnstalleerd. Met het vervangen van de oude armaturen bespaart de NVLTB maar liefst 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar. Dat is evenveel als het stroomverbruik van vijftien huishoudens. Erik van den Akker is als bestuurslid verantwoordelijk voor het tennispark. Hij maakte een rondje langs de banen en reageert enthousiast: "We besparen niet alleen veel energie, maar er zijn nog meer voordelen. Het licht heel helder en gelijkmatig, gewoon veel beter om te tennissen. En het scheelt veel in het onderhoud. De oude lampen moesten we elke paar jaar vervangen. Deze LED-lampen gaan wel dertig jaar mee." De NVLTB heeft nog meer gedaan om te verduurzamen. Het dak van het clubhuis ligt sinds maart vol met zonnepanelen. Die hebben al ruim 3.800 kWh opgeleverd. Voor panelen en verlichting was landelijke subsidie beschikbaar. De rest van de investering is opgebracht door de leden zelf door middel van crowdfunding, maar liefst 90.000 euro. Erik: "Ontzettend mooi dat iedereen zo betrokken is. Deskundige leden hebben geholpen met het maken van de plannen en het aanvragen van de subsidie. En het benodigde geld hadden we zo binnen. We krijgen als bestuur heel veel positieve reacties." De toekomst ziet er zonnig uit. De investeringen zijn in minder dan tien jaar terugverdiend, maar de panelen en verlichting gaan jaren langer mee.