Wagenings Wijngoed opent seizoen met nieuwe wijn

WAGENINGEN - Op zaterdag 3 juni is het Wagenings Wijngoed voor het eerst dit seizoen geopend voor bezoekers. Op die dag presenteert het Wijngoed een nieuwe wijn: de rosé Bergparel, een sprankelende, zalmkleurige rosé met een subtiel bouquet van frambozen en aardbeien. In de zomermaanden kunt u nu elk weekend 's middags terecht voor een rondleiding, wijnproeverij, flesje wijn voor thuis of gewoon een aangenaam bezoek aan deze prachtige plek bij de bosrand op de Wageningse Berg.

De plek op de Wageningse Berg is uniek, glooiend en beschut door de bomen. In het voorjaar van 2015 is de wijngaard onderdeel geworden van Stichting Wagenings Wijngoed, om zo dit initiatief voor Wageningen te behouden en verder uit te bouwen met nieuwe activiteiten.



Bedrijfsleidster Esther Schoenmaker: "De druivenranken staan er goed bij, het voorjaar is uitstekend van start gegaan. De druivenranken zijn door ze te besproeien met water beschermd tegen de nachtvorst die we gehad hebben.

We zijn met de vrijwilligers al weer druk bezig om de druivenranken optimaal de kans te geven voor een mooie oogst dit jaar. Zo is er een kruidenrijk bloemenmengsel ingezaaid om nuttige insecten aan te trekken voor een gezonde bodem.

Alle wijnen van het Wagenings Wijngoed zijn biologisch en kwaliteitswijnen. De oogst van 2016 is net gebotteld en we zijn super trots op onze nieuwste wijn, de rosé Bergparel, gemaakt van de druiven Cabernet Colonjes en Regent. De wijn is bijzonder geschikt als feestelijk aperitief."



De wijngaard ligt dichtbij de Geertjesweg in Wageningen. U kunt parkeren tegenover Geertjesweg 55. Volg vervolgens het bospad in lopen (circa 250 meter). De ingang van de wijngaard ligt aan de rechterkant, bij de kruising met het Klompenpad. Openingstijd in het weekend is tussen 13.30 en 17.30 uur en elke zaterdagmiddag is er een rondleiding vanaf 16.00 uur, of met een eigen groep op afspraak.

Kosten voor een rondleiding bedragen 7,50 euro per persoon en rondleiding inclusief een proeverij 15 euro. Aanmelden van tevoren wordt op prijs gesteld, e-mail naar info@wageningswijngoed.nl.

Neem contact op met de bedrijfsleider Esther Schoenmaker (06-11136562) over arrangementen op maat.

Kijk voor meer informatie op www.wageningswijngoed.nl.