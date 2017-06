Achter een Wagenings gezicht: Hans Burgersdijk

Door Jan Boer

WAGENINGEN - Je kent ze wel. Het gezicht kom je regelmatig tegen en de naam ken je waarschijnlijk ook wel. Maar wie zit er nou achter dat gezicht? Deze keer: Hans Burgersdijk.

Hans Burgersdijk (1946), vader van twee kinderen en opa van vier kleinkinderen, is geboren in Oosterbeek in een gezin met twee broers en twee zussen. Met zijn vrouw Thea ging hij 49 jaar geleden in Wageningen wonen. Hij werkte twaalf jaar bij Matser, waar hij advies gaf bij het inrichten van woningen. Hans Burgersdijk: "Nico Matser was een echte ondernemer, ik heb daar veel geleerd. Ik kon daar geweldig mijn creativiteit ontwikkelen. Goed luisteren om iets moois te maken, precies naar de wens van de klant. Zij moeten er wonen, ik niet". Hans Burgersdijk kreeg oogklachten, het maakte hem arbeidsongeschikt. Hij belandde in het Radboudziekenhuis: "Professoren wilden me onmiddellijk opereren. Ik had geen keus, want anders werd ik snel blind. Het veranderde mijn leven 44 jaar geleden totaal".

Na een zware,vier uur durende, operatie en vier weken ziekenhuis kon hij naar huis met kunststof stripjes achter het oog om het netvlies te ontlasten. "Ik ben afgekeurd en kan dus niet meer werken. Alles veranderde daardoor. Ja, ik zie nu hoe betrekkelijk alles is". Willem Straatman vroeg hem of hij iets voor FC Wageningen kon doen. Zo kwam hij in het hoofdbestuur voor de pr-activiteiten. Ouwehands Dierenpark was destijds hoofdsponsor van FC Wageningen. "Men wilde graag een verbinding leggen tussen stadion en dierentuin. Zo is de van Berg tot Berg race ontstaan, een activiteit, waar ik met anderen veel creativiteit in kwijt kon", aldus Burgersdijk.

Hij startte het loopfeest in 1984 samen met Matty van Manen, Huub van Leeuwen, Gerard Kok en Gosse van der Pol: "Sporten is het beste medicijn tegen stress en overgewicht. Als je traint, weet je, dat je beter wordt én je maakt gebruik van je talenten, het vormt mede je karakter". Er ontstonden verschillende evenementen, die individueel gericht waren: de Bergrace by Night, Off the Road (mountainbike), im Schnee (in Sauerland), On Wheels, trailruns en de wandel 4 daagse. "Zelf liep ik twee marathons. Daar ontmoette ik een Tsjechische vrouw. Ze tipte me om iets in het Tsjechische Reuzengebergte te gaan doen. Zo kwam ik het jaar na de val van het IJzeren Gordijn in Spindleruv Mlyn. Ik wilde daar graag een wintertriatlon organiseren. Nederlanders kon ik daar zeer betaalbaar onderbrengen en laten wintersporten. De Tsjechen waren toen nog niet veel gewend".

Spindleruv Mlyn is nu de populairste Tsjechische wintersportplaats. Burgersdijk: "Ik was er veel, luisterde en handelde snel. Ik heb daar hotel Diana opgestart met jonge Tsjechen". Hij bracht er met zijn buslijn de Burgersdijk Express veel Nederlanders heen en verdeelde ze over 45 pensions en hotels. Vervolgens kwamen er wandel-, hardloop– en mountainbikeweken. Voor mensen, die niet wilden of konden sporten, organiseerde hij activiteiten, waar men in alle rust aan mee kon doen. "Ik probeer dingen te verbinden, maar het liep op een gegeven moment fout. De grote lijn daar wordt nog steeds bepaald door oude communisten. Waar ik opgebouwd heb, daar hebben zij mij bedrogen", aldus Hans Burgersdijk.

"Nu is het daar luxe en modern. Soms mis ik Tsjechië, jammer dat het zo gelopen is". Vanuit de boerderij aan de Dolderstraat organiseerde hij met vrijwilligers en zijn onmisbare steun Matty van Maanen inmiddels 34 jaar tot nu toe 290 Bergrace-activiteiten. Voor de gemeente Wageningen heeft hij nog wel een tip: "Ga samenwerken met de omliggende plaatsen en organisaties om een programma voor (dag)toerisme te maken, waardoor men langer in de regio verblijft. Daar liggen voor Wageningen veel mogelijkheden. Samenwerken is het sleutelwoord. Wageningen laat grote kansen liggen".