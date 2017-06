Wageningen heeft alles wat ik nodig heb

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Ben van der Swaluw aan de beurt.

Naam: Ben van der Swaluw.

Geboren: Op 9 september 1951 in Den Haag. Toen ik een jaar of drie/vier was zijn we naar Wageningen verhuisd.

Woonplaats: Wageningen, het heeft alles wat ik nodig heb.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Ik heb al vijftien jaar een lat relatie met Ida. Ik heb twee geweldige lieve dochters, Daniëlle en Rianne en twee kleinkinderen, Jael en Loïs.

Hobby's: Bluesclub XXL , vissen en vakantie.

Opleiding: Technische school, instrumentmaker, klokkenmakers diploma en toen ik bij de Landbouwhogeschool ging werken heb ik een scheikundediploma gehaald.

Huidige beroep: Heb tien jaar bij diverse juwelierszaken gewerkt als klokkenmaker, horlogemaker en goudsmid. Nu werk ik 39 jaar bij de Wageningen UR en ga 9 juni met pensioen.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het salaris.

Verder actief: Samen met Jaap Meurs heb ik vijftien jaar geleden Bluesclub XXL opgericht en jaren in de organisatie van de Blues kroegentocht gezeten. Verder coördineer ik samen met Jaap en Hans Wiegerink op 5 mei op het bluesprogramma op het Beuningplein.

Stamcafé: Met goed gezelschap maakt het niet veel uit waar je zit. Maar op zaterdag als het mooi weer is, zitten we meestal met vier bevriende stellen op het terras bij de bioscoop.

Favoriete club: Uiteraard weer Bluesclub XXL. Op sportgebied Ajax maar Feijenoord is dit jaar terecht kampioen geworden.

Favoriete krant: Telegraaf en verder vind ik het leuk om de Wageningse blaadjes te lezen (als we ze krijgen tenminste).

Favoriete CD/muziek: Blues, Pink Floyd, The Stones en ik heb ooit in Pula (Istrië) Luciano Pavarroti gezien. Was ook heel indrukwekkend.

Favoriete vakantieadres: Wij kamperen graag in Frankrijk. Nu ik met pensioen ben, hoop ik er wat vaker en langer op uit te kunnen. En om het jaar naar Amerika, een Bluesfestival in Helena (Arkansas). We zijn ook al in Memphis, Chicago, Nashville, Austin, Clacksdale en in St.Louis geweest.

Hekel aan: Al die wereldleiders die miljarden uitgeven aan kernwapens en ander oorlogstuig. Laat ze dat geld eens gaan gebruiken om mensen die honger hebben te helpen of aan onderzoek voor al die enge ziektes.

Spijt van of over willen doen: Te veel om op te noemen, maar vooral leuke dingen wil ik over doen.

Goede voornemens: Doorgaan met leven.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Ik hoop dat ik nog lang van iedereen kan genieten en nog vaak op vakantie kan gaan.

Lelijkste plekje in Wageningen: Is onderhand bekend in Wageningen, maar daar wordt binnenkort wat aan gedaan, heb ik begrepen.

Mooiste plekje in Wageningen: Waar je ook woont in Wageningen, binnen tien minuten zit je in het binnenveld, de uiterwaarden of sta je in het bos .

Estafettestokje gaat naar: Lars Koedam, de zoon van mijn nichtje.

Omdat: Het is een leuk jong en het wordt tijd dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers van het estafettestokje een paar jaar naar beneden gaat.