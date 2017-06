Mogelijk afscheid met gouden randje voor Hagen

Door Gert Budding

WAGENINGEN - ONA' 53 oefenmeester André Hagen kon na het gewonnen duel tegen Schalkwijk voor het behoud van de zondag derde klasse, nauwelijks een glimlach van voldoening onderdrukken. De 5-0 zege op die ploeg moet feitelijk voldoende zijn voor het treffen tegen Ilpendam komende zondag.

In deze reeks won Ilpendam van Schalkwijk met 3-0, de ruime zege van de Wageningers moet afdoende zijn voor een gezellige terugreis. Dat betekent bovendien ook een passend afscheid van André Hagen die opgevolgd wordt door voormalig WVV Wageningen trainer John van Dijk.

Voor het duel op het snikhete sportpark Van Ketwich Verschuur gaf Hagen zijn aanvalswapen bloot om Schalkwijk te verschalken. "We hebben afgelopen week prima getraind en moeten direct erg scherp starten. We missen vanmiddag Elia Palermo, die heeft een bruiloft in Italië." Eerlijk gezegd miste ONA' 53 de kleine baltovenaar amper. De Wageningers speelden compact en zetten meteen Schalkwijk onder druk. Toch bleef het eerste doelpunt lang uit, in het duel waarin het niveau van de vierde klasse, Schalkwijk speelde voor promotie en ONA tegen degradatie, soms aardig overeenkwam met het vertoonde spel.

De vechtlucht en het stuwende werk van onder meer Hidde Toonstra en het voortvarende spel van de Van der Harstjes, Luuk en Roel, liet de wedstrijd kantelen. Daarbij maakte doelman Jari van de Peppel geen enkele fout en maakte Schalkwijk in de laatste verlegen door kundig de nul vast te houden. Nadat Yordy van Silfhout een kans miste, sloeg het noodlot na een half uur voor de bezoekers toe. Hidde Toonstra kopte fraai binnen: 1-0. Schalkwijk had een rechtse hoek te pakken. Yordy van Silfhout Ron Jansen, Roel van der Harst en Silfhout volgden moeiteloos.