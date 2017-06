Kelly van Buiten wint junior cup Keulen

KEULEN – Op de international junior cup in Keulen wist badmintonster Kelly van Buiten uit Wageningen in de gemengd dubbel en singel de eer op te eisen en daarmee met de volle winst huiswaarts te keren. Een goed resultaat voor haar en haar team die in alle onderdelen in de prijzen vielen. Op 3 tot en met 5 juni werd in Keulen de international junior cup gespeeld. Van Buiten reisde samen met haar mix partner Robin Mesman uit Almere en haar coach Ilse van de Burgwal uit Woudenberg af naar dit evenement dat speciaal was uitgekozen om zich voor te bereiden op de Nederlandse jeugd kampioenschappen komend weekend. Op zondag werden de mix partijen gespeeld en door Kelly en Robin met winst afgesloten. Voor Robin de tweede overwinning die dag nadat hij ook de heren dubbel had gewonnen. De singels werden op maandag gespeeld en leverden mooie partijen op die door Kelly allen werden gewonnen door een goed technisch spel neer te zetten. De eerste set van de laatste partij was nog even spannend en werd nipt met 22-20 afgesloten. Echter de 2e set werd overtuigend gewonnen. Na drie partijen mocht ze zich uitroepen tot winnaar. Haar mix partner deed hetzelfde in zijn singels wat het feest compleet maakte. Komend weekend staan de Nederlandse jeugdkampioenschappen op de agenda, waarna Kelly het even rustiger aan gaat doen. Eind van de zomervakantie start het nieuwe seizoen met een trainingskamp in Zwitserland.