Door Gert Budding

WAGENINGEN – ONA' 53 blijft zondag derde klasser. Daarvoor moest wel nacompetitie worden gespeeld. Dat ging de brigade van oefenmeester André Hagen voorbeeldig af. Eerst rekenden de Wageningers ongenadig af met Schalkwijk (5-0) en maandag liet ONA opnieuw er geen twijfel over bestaan tegen Ilpendam: 1-1. Derde klasser ONA bleek dus uiteindelijk de sterkste van de drie ploegen, Schalkwijk en Ilpendam streden voor promotie. Het zou zuur zijn geweest als het team van trainer André Hagen het onderspit had moeten delven met een stapje lager, vierde klasse. Het zou dan ook het afscheid van Hagen hebben verstierd, nu werd er nog een bescheiden feestje gevierd in het clubhuis in Wageningen door ferm optreden van zijn spelers tegen Ilpendam. Met de ruime 5-0 in het achterhoofd was er maandag toch enige gezonde spanning bij de Wageningers en maakten direct kenbaar wat de doelstelling was. In de eerste helft kregen de Wageningers, Jansen, Palermo en Boonstra, prima kansen. Vooralsnog bleef de stand op 0-0. ONA-keeper Jari van de Peppel moest vervolgens twee keer nadrukkelijk in actie komen met gevaarlijke situaties. Toch kwam het elftal van Hagen op voorsprong. Remco Derks scoorde uit een hoekschop: 0-1. In het tweede bedrijf maakte Ilpendam gelijk. "Ilpendam heeft een goede ploeg en in de eerste helft had het ook 3-3 kunnen staan", zegt Hagen opgelucht en bijzonder tevreden.