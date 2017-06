WAGENINGEN - Het belooft een sfeervolle, kleurrijke dag te worden in Arboretum Belmonte. Op zondag 11 juni vindt van 13.00 tot 19.00 uur het 7e Belmondo Festival plaats. Met nieuwe en bekende namen. De toegang is gratis. Op podium 1 kan men luisteren naar klassieke muziek met ensemble AtHok en van het Wagenings Dubbelkwartet. Vervolgens treedt singer-songwriter Marten Oosterhaven op. Daarna geniet men van Harpa Mundi, Muzus 'Let us wander', Ziba Nillian & Marc Constandse, Rogier Pelgrim en de Vrienden van Straks.

Podium 2 biedt country & folk met Birds of a feather, Hanne-Esther, Niek & Isa, gevolgd door reggae, Afropop en Caribische muziek van Friction & The Roots Drivers. De Future Females brengen pop en jazzmuziek door De Mannetjes op. Maar er is ook Hindi oldschool Bollywood van HOBE en funky jazz van Wazzup. De jonge Wageningse band Peculiar sluit af met pop en soul.

Catch 22 start op podium 3 met bebop fusion. Vervolgens treedt koor Het Feest op, gevolgd door Klezmer ensemble Ha Chalon. Ook de koren Wagenings Volkooren en Just4Fun zijn weer van de partij. Ill Skill Squad biedt hiphop en Oosterse dans er is muziek van studentenorkest De Ontzetting en je kan swingen met Big Band Sound of Science.

De plankier biedt ruimte aan Wjetsherinkji, het Wagenings Internationaal Koor, JazzDance & More en aan de Wieledansers.

Kijk voor meer informatie op www.fb.com/BelmondoFestivalWageningen en op www.belmondofestival.nl.