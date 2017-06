Oorkonde voor fietsers in spoor van de vrijheid

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Na bijna 2.000 kilometer fietsen in ruim drie weken, ontvingen Douwien Hospers en Willem Jan de Vries een oorkonde en speldje van locoburgemeester Dennis Gudden. Zij werden bij Museum De Casteelse Poort welkom geheten, omdat zij de eerste fietsers zijn die het 'Spoor van de Vrijheid' hebben gereden.

Spoor van de Vrijheid volgt een route van 1.885 kilometer van de invasiestranden van D-Day in Normandië naar het eind van de oorlog op 5 mei 1945 in Wageningen. De route volgt de historisch gemarkeerde weg van de geallieerde legers onder leiding van generaal Patton. Deze eindigt in Bastogne, maar de fietsroute voert verder via de Slag bij Aken, de Operatie Market Garden en het Rijnlandoffensief naar Wageningen. De route leidt langs tal van grote en kleine musea, begraafplaatsen en andere memorabele momenten, die je informeren over de strijd om vrijheid.

'Spoor van de Vrijheid' is een uitgave in de serie Europafietsers. Wageninger Roeland Janssen heeft de route en het boek in samenwerking met Liberationroute Europe gemaakt. Daarnaast heeft hij nog een extra boekje gemaakt met vier routes rond Wageningen. Uiteraard ook met de Tweede Wereldoorlog als thema. Janssen is zelf een fanatiek fietser.

Menig zomervakantie brengt hij op het zadel door. Hij is bestuurslid geweest van Europafietsers, een stichting die langeafstandsroutes voor fietsers ontwikkeld. Toen Europafietsers een nieuwe route wilde rond het thema Tweede Wereldoorlog, wist Janssen als Wageninger dat hij degene was die dit ging maken.

Om Wageningen als Stad der Bevrijding te promoten, wil de gemeente fietsers die de tocht volbrengen een beloning geven. Iedereen die met foto's of stempels kan aantonen de gehele tocht te hebben gereden, ontvangt een oorkonde en een herinneringsspeldje. Hospers en De Vries, moeder en zoon uit het Drentse Tynaarlo, konden de beloning waarderen. "Dit is een mooi einde van een bijzondere fietstocht. Het was een prachtige route en het thema sprak ons erg gaan.

We waren onder de indruk van de invasiestranden in Normandië en het oorlogsmuseum in Overloon is de moeite van het bezoek waard. We hebben onderweg genoten van de omgeving, vooral Nederland is prachtig om te fietsen." Hospers en De Vries mochten als extra beloning nog een nachtje blijven in Hotel De Nieuwe Wereld, voordat zij de laatste etappe naar Tynaarlo volbrachten.