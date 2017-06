Wagenings praten voor de televisie

WAGENINGEN - De cameraploeg is laat. Dick de Wit en Jan van Orden doden de tijd met het lijstje Wageningse gezegden en woorden. Ze wijzen op het verschil met het Nuus: "Daar hadden ze een Krechting voor moeten uitnodigen, die komen uit de Nude", zegt De Wit. De twee gaan optreden in het televisieprogramma 'Alles Plat' van Omroep Gelderland, een spelletjesshow waarin de deelnemers de betekenis moeten raden van uitspraken in Gelderse dialecten. De tv-zender benaderde de Historische Vereniging Oud Wageningen voor echte Wagenings-sprekers. Die stuurde Dick de Wit, van de Brinkerweg, en Jan van Orden, opgegroeid aan de Veerstraat. Voor de opname hebben de twee nog wel commentaar op het lijstje dat Omroep Gelderland stuurde, vertellen ze tv-journalist Amber Pothoven: "Gruts is geen Wagenings", zegt De Wit. En Van Orden legt uit dat een todlap geen zakdoek is, maar een speen die in jenever was gedoopt om de zuigeling stil te houden. De Wit mag het spits afbijten. Hij articuleert keurig Wagenings de gezegden: op de galgen lopen, het buitenom doen, sliepschooltje houden. Per uitdrukking geeft hij de vertaling. Daarna declameert Van Orden de losse woorden: kruipertjes, keind, sjotten, en natuurlijk sjotten medde bledder. De Wit en Van Orden zijn vanaf september te zien. De eerste reeks loopt nog: zondags om 17.45 uur bij Omroep Gelderland. Kijk voor meer informatie op www.oudwageningen.nl.