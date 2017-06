Lezing over goede voeding

WAGENINGEN - Vet rond ons middel. Hoe kun je dat op een gezonde manier verminderen? Vroeger dacht men dat je dik werd van vet. Vet heeft inderdaad veel meer calorieën, en daarom moet je er mee oppassen. Maar het heeft geen invloed op je bloedsuikerspiegel, net zoals eiwitten. Het zijn dus de koolhydraten, die in suiker omgezet worden, waar we voor moeten oppassen.

Bijvoorbeeld: waar jij werkt is iemand jarig en wordt er getrakteerd op gebak bij de koffie. Of je gaat 's ochtends op verjaardagsvisite waar ook iets lekkers bij de koffie is, of je trakteert jezelf met koffie en gebak op een terrasje.

Je hebt een lege maag, gebak bevat veel suiker, dus hierdoor gaat je bloedsuikerspiegel snel omhoog. Dat is niet goed voor het lichaam en daarom wordt er snel door je alvleesklier insuline aangemaakt, die ervoor zorgt dat de suiker efficiënt door de cellen wordt opgenomen, waardoor de bloedsuikerspiegel weer kan dalen.

Maar als dit meer suiker is dan door de insuline verwerkt kan worden, wordt de overtollige suiker omgezet in vet, die rond je middel en in de buikholte wordt opgeslagen. Ons lichaam gebruikt suiker voor energie, maar als je zittend werk hebt of heerlijk lang op dat terrasje zit, gebruik je heel weinig energie.



Glycemische index

Koolhydraten zijn verdeeld in drie groepen die samen de Glycemische Index (GI) vormen. Hoog glycemische koolhydraten of snelle koolhydraten laten je bloedsuikerspiegel snel omhoog gaan. Ze zitten in suiker, wit en gewoon bruin brood, witte rijst en pasta en alles wat van wit meel wordt gemaakt.

Laag glycemische koolhydraten of langzame koolhydraten zijn beter want zij vertragen de opname van suiker. Bijvoorbeeld havermout die je moet koken, de meeste groente en peulvruchten, want hier zitten veel vezels in die de spijsvertering vertragen en daardoor zorgen voor een lagere bloedsuikerspiegel, waardoor minder insuline gemaakt hoeft te worden. Dat is het doel.



