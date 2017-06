Maak kennis met tennisvereniging NVLTB

WAGENINGEN - "Tennis is leuk omdat je het samen speelt", vinden Chris, Kaj, Sjoerd, Saar, Sofie en Tijn, pas 10 en 11 jaar oud maar al een hechte kampioensploeg. Kennis maken met hun teamsport? Kom dan zondag 11 juni naar de open dag van de NVLTB.

Knallende kurken van de nepchampagne markeerden vorige week het kampioenschap van de zes jonge tennissers. Het was een nipte overwinning, maar ze waren echt niet boos geweest, vertelt Kaj, als een van hen minder had gepresteerd en het kampioenschap daardoor aan hun neus voorbij was gegaan. "Winnen én verliezen doe je samen", benadrukt hij.De zes kennen elkaar van de training bij de NVLTVB. Sinds twee jaar spelen ze samen competitie in de categorie Groen, op een heel tennisveld maar nog wel met zachtere ballen en zonder onderscheid tussen jongens en meisjes. Die opbouw past binnen het programma Tenniskids, dat is ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aanvankelijk spelen die op een kleiner speelveld en met zachtere ballen die steeds een beetje harder worden. Op die manier leren ze razendsnel een beetje tennissen. Wil je zelf kennis maken? Zondag 11 juni is de jaarlijkse open dag van de NVLTB. Tussen 14.00 tot 17.00 uur ben je welkom op sportpark De Bongerd. Om 14.30 uur en 16.00 uur zijn er kinder-clinics. Rackets zijn te leen. Ook volwassenen zijn zondagmiddag van harte welkom om een balletje te slaan.