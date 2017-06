SKV Best Friends Forever toernooi

Door Wil Luurs

WAGENINGEN – Afgelopen vrijdag heeft SKV voor de derde keer het Best Friends Forever (BFF) toernooi gehouden. Het toernooi, voor meisjes van vijf tot vijftien, met vier meisjes per team, kan dan ook zeer geslaagd genoemd worden.

Het was een gezellig toernooi met als afsluiting een lekker ijsje en ieder team een presentje. Alle kinderen die meededen werden gezien als winnaars en dat was terecht. Hun inzet was geweldig.

Zo vertelde Shakira, leidster van een meisjes team: "De meisjes deden vorig jaar ook mee en dat is ze zo goed bevallen dat ze dit jaar weer meegedaan hebben. Drie van de meisjes uit het team van vorig jaar zijn ook lid geworden van het damesvoetbal van SKV. Ik ben alleen voor vandaag leidster. Maar natuurlijk doen we wel onze voorbereidingen. We zijn de stad in gegaan om ideeën op te doen voor de tenues. Dit jaar waren we de Dream Girls. Verder zagen we de Minions lopen, maar ook een team gekleed en gekapt als de oudjes. Het hele toernooi is zeer goed georganiseerd en ieder meisje van vijf tot vijftien moet minstens een keer hebben meegedaan."

Maar niet alleen de meisjes zijn enthousiast. Ook de aanwezige ouders zijn zeer te spreken over het evenement. Of zoals een moeder vertelde: "Zo leuk. Geen gejammer maar echt samenwerken. Van het uitzoeken van de kleding tot het samenspel op het veld."