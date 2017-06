Waarschuwingsborden Let op overstekende obers!

WAGENINGEN - Op donderdag 8 juni overhandigde wethouder Han ter Maat vier waarschuwingsborden aan Tom Kool en Erik van der Kolk van de SOW (Stichting Ondernemersfonds Wageningen). De borden wijzen fietsers op obers die op weg zijn tussen het café en hun terras. De SOW heeft de borden na de overhandiging door de wethouder meteen in bruikleen gegeven aan De Vlaamsche Reus en het Poorthuys.

Zowel de obers van café De Vlaamsche Reus als het Poorthuys hebben veel last van fietsers die hen bijna omverrijden. Op het deel van de Hoogstraat bij de Vlaamsche Reus geldt geen fietsverbod. Daarom is voor deze ludieke actie gekozen en niet voor het instellen van een fietsverbod voor dit gedeelte van de Hoogstraat. In de Beuningstraat geldt wel een fietsverbod, alleen houden veel fietsers zich daar niet aan.

Wethouder Han ter Maat: "We hopen met deze borden op een ludieke wijze fietsers te wijzen op overstekende obers. De gemeente wil graag samen met de ondernemers de Binnenstad levendig houden, en daar horen terrassen bij. Het beschikbaar stellen van deze borden past wat mij betreft heel mooi in het programma voor de Binnenstad. Op dit moment worden er in en rondom de Binnenstad veel fietsvoorzieningen ingericht waar fietsers hun fiets kunnen stallen. Vanaf die plekken loop je makkelijk door en in de Binnenstad." Kijk op voor meer informatie op www.binnenstadwageningen.nl