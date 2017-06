Verpleeghuis Pieter Pauw start crowdfunding actie voor 'Tovertafel'

Door John Dekker (Wagenings Fotoalbum)



WAGENINGEN - Een 'Tovertafel' is een soort van projector die afbeeldingen projecteert op een gewone tafel en reageert op hand en armbewegingen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de op een tafel geprojecteerde blaadjes weg te vegen of een eenvoudig balspelletje te spelen. De Tovertafel is ontstaan naar aanleiding van een promotieonderzoek op de Universiteit van Leiden. In samenwerking met andere universiteiten is deze verder ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie.



"Wij zouden dit graag voor onze bewoners willen hebben", vertelt Jan van Haaren, hij is verpleegkundig medewerker bij Pieter Pauw en één van de initiatiefnemers van de actie. Hij legt uit: "Het is een prachtige manier om mensen die ver in hun alzheimer zijn in beweging te krijgen. De Tovertafel zet aan tot simpele kleine bewegingen zoals naar voren zitten of het bewegen van de handen maar die zo belangrijk zijn voor deze groep. Ook worden de zintuigen als huid en ogen geprikkeld. Hierdoor neemt het levensgeluk toe en wordt de alzheimer wat vertraagd." Enthousiast vervolgt van Haaren: "Je ziet dat mensen er op reageren. De Tovertafel betovert onze oudere medemens."

Greetje Smid is coördinator welzijn en activering bij Pieter Pauw en weet dat de aanschaf van de tafel een kostbare zaak is ze noemt een bedrag van 6600 euro op. Smid hierover: "Tegenwoordig krijgen instellingen als Pieter Pauw geen geld voor extra's meer van de overheid en moeten we projecten als deze Tovertafel zelf zien te bekostigen. Aangezien dit niet uit ons normale budget kan komen zijn we een zogenaamd crowdfunding actie gestart om te proberen op deze manier de tafel te kunnen financieren." De actie loopt nog zo'n 6 weken en er is nog veel geld nodig. Daarom willen van Haaren en Smid een beroep doen op de Wageningers maar vooral ook op Wageningse verenigingen en organisaties voor een bijdrage in deze actie hoe groot of klein ook. Doneren kan via de crowdfundingactie (www.activecues.com/crowdfunding/vilente-pieter-pauw) maar mag ook rechtstreeks bij Pieter Pauw (g.smid@vilente.nl). Smid en van Haaren zeggen initiatieven vanuit clubs of organisaties met open armen te zullen ontvangen: "Laat ze gerust contact met ons opnemen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen." Pieter Pauw is een verpleeghuis waar ongeveer 130 licht- en zwaar dementerende mensen verblijven. Daarnaast is er een dagopvang en een afdeling voor spoedopvang. Naast het personeel dat de dagelijkse zorg op zich neemt kan Pieter Pauw een beroep doen op 190 vrijwilligers die onder meer het Bruin Café op de begane grond runnen.