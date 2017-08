valpartijen door regen in jan janssen classic

Op de Geertjesweg, 1 km na de start, hadden de fietsers er zin in. Foto: Johan Mulder

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Ruim 4.000 racefietsers en mountainbikers hebben zaterdag meegereden met de 32e editie van de Jan Janssen Classic. Onder hen ook naamgever Jan Janssen. De Jan Janssen Classic, de mountainbike-versie heet Hel van Wageningen, is een van de zwaarste toertochten van Midden-Nederland. Het parcours maakt het al zwaar, maar de regen zorgde zaterdag voor extra zware omstandigheden. Door het natte weer en de gladde wegen waren er helaas veel valpartijen.

De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 70, 125, 150 en 200 kilometer. De mountainbikers hebben de keuze uit 55 of 95 kilometer. Voor elk wat wils, maar elke route kent het nodige klimwerk. Klims als de Grebbeberg, de Italiaanse Weg en de Emmapyramide zijn notoire kuitenbijters.

De Toerclub Wageningen (TCW) verdient wederom een grote pluim voor de uitstekende organisatie. Dat begint al vooraf met de uitgebreide informatie via de website. Ook de start van de tocht verloopt vlotjes. Deelnemers kunnen parkeren op de campus en binnen enkele minuten heb je je startkaart en kun je op weg. Onderweg staat de route duidelijk uitgepijld, zodat fout rijden vrijwel onmogelijk is. Op gevaarlijke punten staan verkeersregelaars, zodat oversteken een stuk veiliger wordt. Ook de verzorging van de fietsers is prima geregeld. Er worden broodjes, bananen, koeken en sportdrank uitgedeeld, zodat je niet bang hoeft te zijn voor de befaamde hongerklop.