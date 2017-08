Plastic Soup Surfer ontvangt exploot op Woetstok

WAGENINGEN - Plastic Soup Surfer Merijn Tinga is één exploot rijker, met dank aan het festivalpubliek van Woetstok. Daarmee kan Merijn een producent van plastic verpakkingen formeel aanspreken op zijn aandeel in de plastic soup. Peddelen, de hele Rijn af, van Zwitserland tot Rotterdam. Dat is wat de Plastic Soup Surfer Merijn Tinga al bijna een maand lang doet. Op een surfplank, gemaakt van gevonden petflesjes en doppen, en dat wel 1200 km lang. En toen stond hij opeens op het podium van Woetstok, te midden van muziek en heel veel mensen. Hij was daar op uitnodiging van Wageningen Schoon en Kanovereniging De Bovenste Polder. De Plastic Soup Surfer nam twaalf wasmanden vol zwerfafval mee naar Woetstok. Daar werd hij verwelkomt door wethouder Dennis Gudden en Wagenings eigen soupsurfer Giel van Ingen (10 jaar). Met zijn expeditie #Source2Sea vraagt Merijn aandacht voor het probleem van de plastic soup dat zelfs al onze voedselketen is binnengedrongen. Hij wil producenten aansporen ervoor te zorgen dat er minder zwerfafval in de rivieren belandt, bijvoorbeeld door op kleine flesjes statiegeld in te voeren. Hij gaat dat doen in de vorm van zogeheten 'desbewustheids-exploten', die een deurwaarder aflevert op het bureau van de CEO van tien grote Nederlandse bedrijven. Een kostbare aangelegenheid. Hij is dan ook erg blij dat het Wagenings festivalpubliek 1 van de 10 exploten bijeen heeft gebracht.