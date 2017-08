Wageningse Weemoed: Wordt Wageningen een mijnwerkersstad ?

Tijden veranderen en dat is maar goed ook. Als alles bij het oude was gebleven leefden we nu nog in holen en hutten en waren we gekleed in berenhuiden. Gezien de temperaturen van de afgelopen tijd voor velen geen aanlokkelijk beeld. Toch zijn ook niet alle veranderingen verbeteringen. Hoewel ik de dynamiek en de bouwstijlen van bijvoorbeeld Rotterdam fascinerend vind, voel ik me toch meer thuis in de 'middeleeuwen' van Utrecht, Maastricht, Deventer en Zwolle. Architecten hebben veel kansen gehad in bijvoorbeeld Lelystad en Almere. Toch hoor je maar weinig mensen zeggen dat ze een gezellig dagje naar die steden gaan. Als je als stad aantrekkingskracht wilt hebben moet je dus duidelijk rekening houden met bouwstijlen en vormgeving. Dat geldt ook voor Wageningen. Ondanks veel oorlogsschade behield Wageningen voor een groot deel zijn oorspronkelijke stratenpatroon. De stad heeft -hoewel ik geen liefhebber ben van de Delftse School- een gezellige uitstraling. Het is er goed toeven. Toch staat die gezelligheid onder druk. Onlangs werd ik door de bekende Wageninger Aloys Canters er op geattendeerd, dat Wageningen erg veel zwarte gevels en puien krijgt. Hij vindt dat storend. Ik en vele andere zijn het met hem eens. Laatst hoorde ik iemand zeggen, dat hij het idee had in een mijnwerkersstad te wonen.

Misschien wat overdreven, maar als je door de binnenstad loopt ga je het letterlijk en figuurlijk steeds zwarter inzien. Dat is jammer want een kleurrijke stad verdient ook kleurrijke gebouwen. Als je door de stad loopt moet je een beetje een vrolijk vakantiegevoel krijgen. Ik vraag mij af of er in bouwvergunningen nog op dit aspect wordt gelet. Een gemeente hoeft niet te betuttelend te zijn. Maar we moeten wel met zijn allen tegen die gevels aankijken...vaak tientallen jaren lang. Gek dat ik nu in eens terug moet denken aan de zestiger jaren. Toen moest de platenwinkel ELPEE zijn knalgele gevel in de Hoogstraat op last van de gemeente in een rustiger kleur overschilderen. De tijden veranderen maar sommige liedjes blijven hetzelfde.