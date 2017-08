Koopzondag met LEEFfestival

WAGENINGEN - De maandelijkse koopzondag wordt zondag 2 juli gecombineerd met het LEEFfestival. Vanaf 13.00 uur zijn muziek, zang, dans, beeldende kunst, acrobatiek en alle mengvormen hiervan te bewonderen in de binnenstad van Wageningen. Uiteraard zijn ook de LEEFensgrote spellen als tafelvoetbal en megatwister weer aanwezig. Het 35e LEEFfestival met als thema Drömeland wordt gehouden op de Markt, Hoogstraat, bij de Serre en omliggende straten. Zoals elk jaar is het festival gratis toegankelijk.

Vital Robat van het LEEFfestival is blij dat het weer op de koopzondag gehouden wordt. "We hebben dat voorgaande jaren vaker gedaan en dat bevalt ons goed. Er komt een ander publiek dan op de zaterdag. Zaterdag komen veel mensen naar de stad om boodschappen te doen, op zondag komen ze lekker rondkijken en laten ze zich verrassen. Dat past perfect bij ons straattheater. Daarnaast kunnen we op zondag terecht op de Markt, dat is voor ons een perfecte plek." Volgens Robat heeft de verhuizing naar begin juli ook een paar voordelen. "We vallen nu niet meer samen met Oerol op Terschelling, dat geeft extra mogelijkheden in de programmering. Zo komen onze eigen Wageningse Waterlanders met een spectuculaire technische installatie van wel 12 meter. Zelf kijk ik daarnaast erg uit naar steltenloper Stef Vetters met zijn vuurspuwende draak."

Binnenstadsmanager Tom Kool is blij met de samenwerking met het LEEFfestival. "Elke eerste zondag van de maand is het koopzondag in Wageningen. We proberen daarvoor samenwerking te zoeken met andere activiteiten. Zo waren de duurzame lentezondag in april en de brocantemarkt in juni een groot succes. De evenementen en de winkeliers versterken elkaar. Daarom ben ik blij dat we nu met het LEEFfestival voor de komende jaren afspraken hebben kunnen maken. Daarnaast zijn we druk bezig om op zaterdagavond 5 en koopzondag 6 augustus samen met de horeca op de Markt een zomerfeest te organiseren. Daar volgt binnenkort meer info over."

Volgens Kool gebeurt er veel in de Wageningse binnenstad. "Het project 'aan de slag met de binnenstad' begint zijn vruchten af te werpen. De leegstand in het centrum is vorig jaar gedaald van 12 naar 8 procent. Ik hoop dat de gemeenteraad begin juli ook besluit mee te werken aan de transformatie en toekomstbestendigheid van onze mooie historische binnenstad. We zijn tenslotte de kleinste wereldstad!"

Kijk voor meer informatie op www.leeffestival.nl.