De Roghorst ruim 40 jaar jong

Ook voor kinderen was er gelegenheid om van alles te doen. Zo kon je je bijvoorbeeld laten schminken. Ill Skill Squad gaf in de Piekschool een demonstratie. Foto Jan Boer (Foto: Jan Boer)

WAGENINGEN - De Roghorst bestaat sinds 1975. Bij een groep buurtbewoners kwam het idee om dit gezamenlijk maar eens een keer te vieren. Het enthousiasme was groot en een jubileumdag was snel een feit.

Afgelopen zondag kwamen veel wijkbewoners bij elkaar op het grote centrale grasveld. Daar was levende muziek, een springkussen en een stormbaan. Ill Skill Squad liet de kneepjes van breakdance zien en er werd gezamenlijk gepicknickt.

Bibliotheekdirecteur Sjaak Driessen woont in de Roghorst: "Ik woon hier eigenlijk best al lang, een prachtbuurt, zeg ik je! Volgens mij is dit de gelukkigste wijk van Wageningen met de minste verkeersdrempels en de mooiste mensen!

De wijk zou wel wat meer kleur kunnen gebruiken". Wethouder Han ter Maat kwam namens de gemeente even een kijkje nemen op het feestje: "Wat mij opvalt, is dat de Roghorst eigenlijk veel kinderen heeft!"

Ook Ria Wigt woont zeer tevreden in de wijk: "Alweer sinds 1977. Er was de gedachte om zo'n feestje op te zetten. Een werkgroep was bijzonder snel gevormd. Opvallend is de grote groep jongeren, die we hier nu zien. Het is zó belangrijk om de mensen beter te leren kennen bij wie je in de wijk woont, dat maakt je thuisgevoel alleen maar groter. Ik vind het hier een prettige, groene wijk met een zeer gevarieerde samenstelling van bewoners. We wonen hier heel comfortabel in een ruime woning. Ik hoop dat dit feestje het begin is van een nieuwe traditie. Iedereen brengt wat mee en zo leer je elkaar kennen."

Mariette van Duin woont er en heeft haar praktijk (logopedie) in de Roghorst: "Het is zo'n mooie besloten wijk. Volgens mij is het gemiddeld genomen de meest bomenrijke wijk van Wageningen. Ik vind het hier ook heel kindvriendelijk en veilig!"