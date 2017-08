Voorlichting Vierdaagselopers

Het is traditiegetrouw altijd druk in de Wageningse enclave in Elst. Foto Jan Boer

WAGENINGEN - Op dinsdag 18 juli staan vele duizenden wandelaars aan de start bij de 101e editie van de Vierdaagse van Nijmegen, waaronder een grote groep Wageningers. De Vierdaagse van Apeldoorn wordt een week eerder gehouden. De Nijmeegse Vierdaagse kent iedere dag een andere route door het Gelderse, Brabantse of het Limburgse land, in de wijde omgeving van de stad Nijmegen.

Elke wandeldag staat een andere plaats in de omgeving van Nijmegen centraal. Zo heet de eerste wandeldag De dag van Elst, de tweede De dag van Wijchen, de derde De dag van Groesbeek en tot slot de vierde De dag van Cuijk. Ter voorbereiding op het wandelfestijn in zowel Nijmegen als Apeldoorn heeft het comité '4daagse wandelaars Wageningen' een informatiebijeenkomst belegd op dinsdag 4 juli om 19.00 uur in de kantine van het stadhuis. Alle Wageningse Vierdaagse deelnemers van Apeldoorn en Nijmegen worden hiervoor uitgenodigd.

De wandelaars krijgen op dinsdag 4 juli uitleg over onder andere de gevolgen van de gewijzigde wandelroute voor de eerste wandeldag vanuit Nijmegen met de doorkomst in de gemeente Elst.



Verder kunnen de deelnemers zich laten registreren om aanwezig te zijn bij de gemeentelijke huldiging op vrijdagavond 21 juli in het stadhuis. Zoals ieder jaar worden de wandelaars op deze avond ontvangen door het gemeentebestuur en de Sportraad in het stadhuis. Ook dit jaar zal in Elst de gemeente Wageningen weer haar gebruikelijke "4daagse Pitstop" installeren om de Wageningse deelnemers te ontvangen met een hapje en een sapje. Iedere wandelaar krijgt de zogenaamde bordesfoto mee naar huis als tastbare herinnering aan de huldiging in het stadhuis.

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met Jan van Brakel 06-47833376; email: janvanbrakel@chello.nl