In gesprek met... Joost Witte

Door Wil Luurs (Wagenings Fotoalbum)

WAGENINGEN - Joost Witte is bij het grote publiek bekend als de drummer van Toontje Lager. Maar bij veel mensen ook een drummer die er zijn hand niet voor om draait om andere muzieksoorten te spelen. Als drummer speelt en zingt hij bij bands als Big Jake and The Two Timers, Captain Gumbo en The Wangston Brothers. Van al die bands is de samenstelling en muziekstijl weer anders. Captain Gumbo is bekend van de festivals, traden op in binnen en buitenland en favoriet om hun cajunstijl. Ook Big Jake and The Two Timers is een bekende band, veel gevraagd en graag gezien in de Blues scene. Wangston Brothers is nog vrij nieuw maar met hun americana stijl waar ze van alle soorten muziek spelen en ook akoestisch zeer goed zijn, gaat ook deze naam snel. Joost voelt zich lekker in een band waar hij terug kan gaan naar de roots van de muziek en in kameraadschappelijke verstandhouding door te improviseren de muziek in eigen stijl te kunnen spelen. Het grote en wildere leven wat hij had ten tijde van Toontje Lager mist hij niet. Nee, zegt hij, ik heb dat meegemaakt en dat was een mooie ervaring, maar nu speel ik liever met een band waar je op elkaar kan vertrouwen, er mogelijkheden zijn tot improvisatie en er gelegenheid is tot een soort samenspel met het publiek. Als dat allemaal samen valt in een goede sfeer , dan speel je als band ook de sterren van de hemel. Dat hij wel houdt van een uitdaging blijkt wel als we het over zijn dagelijkse baan als geschiedenisleraar hebben. Als afgestudeerd historicus is het voor Joost een uitdaging om de leerlingen les te geven en dat hem dat goed af gaat blijkt wel uit de positieve reacties die leerlingen geven. Vragend naar zijn geheim daarvan moet hij er even over nadenken. Mogelijk het feit dat hij dicht bij de belevingswereld staat van de leerlingen, open staat voor hun ideeën, zelf geschiedenis een mooi vak vindt en dat ook uitdraagt. De ontwikkeling die de leerlingen maken van de eerste klas waar ze nog echt kinderen zijn tot de zesde klas en dan als jong volwassenen hun weg verder gaan zoeken, vindt Joost ook mooi om mee te maken als leraar. Dat oude cultuur en moderne dingen, net als geschiedenis en zijn muziek, een goed combinatie kan zijn laat ook de inrichting van zijn huis zien. Het schilderij met de afbeelding van zijn oma samen met het schilderij van de band Captain Gumbo in de zelfde ruimte is daar een mooi voorbeeld van.