Mireille Baart wint halve marathon

SNEEK - Pallas '67 atlete Mireille Baart heeft zaterdag 24 juni de halve 'Mar-athon' rond Sneek en meer in Friesland gewonnen. Ze finishte in een mooie tijd van 1:20:09.

De 'Mar-athon' vindt traditiegetrouw plaats op de avond van de langste zaterdag van het jaar. Het parcours met start en finish in Sneek loopt rond het Snitser Mar, oftewel het Sneekermeer. Deelnemers aan de halve marathon starten in Heerenzijl en lopen een halve ronde om het meer om vervolgens in Sneek te finishen. Baart, die een week eerder de halve marathon afstand van de Groot Ginkelseloop won in een tijd van 1:21:23, had zichzelf ten doel gesteld om in Sneek nog sneller te lopen. Was het een week eerder erg warm, nu stond er een harde wind die de lopers op de halve marathon hoofdzakelijk tegen hadden. "Tot aan het 5 km punt ging het erg lekker met de wind in de rug. Ik liep vlak achter een andere dame in een mooi groepje", vertelt Baart. "Toen we wind tegen kregen dreigde er een gat te vallen, maar dat kon ik na een korte sprint weer dichten. Dat lukte de andere dame niet en vanaf dat moment liep ik op kop."

Baart wist de rest van de wedstrijd bij de groep te blijven waardoor ze minder last had van de harde wind. Ze kwam als eerste dame en als tiende overall (van 1700 deelnemers) over de finish in een tijd van 1:20:09. De uit Friesland afkomstige Immy Auck Kersbergen finishte als tweede dame in een tijd van 1:23:52.