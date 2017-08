Verhuizen is heel afwisselend werk

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Jaap Bongers aan de beurt.

Naam: Jaap Bongers

Geboren: 27 augustus 1969 in Wageningen.

Woonplaats: Geboren in Wageningen, getogen in Bennekom, maar ondernemerszoon in Wageningen. En na wat omzwervingen in de regio sinds 2 jaar helemaal in Wageningen.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Samenwonend, zoon (8) en dochter (6).

Dieren: Een labrador, paard en pony voor gezelligheid, sport en hobby.

Hobby's: Paarden met weiland, onkruid, stalwerk en onderhoud kosten de meeste 'hobbytijd', en liefhebber van Formule 1.

Opleiding: HBO Logistiek Management, aangevuld met vakdiploma's voor internationaal transport en verhuizen.

Huidige beroep: Bongers Verhuizingen, Vanaf mijn 6e jaar geholpen, vakantiewerk gedaan, daarna het kantoor versterkt, de automatisering opgetuigd in 1994, sinds 2006 directeur en inmiddels eigenaar van het familiebedrijf. De financiële crisis heeft de binnenlandse markt bijna gehalveerd, maar ons specialisme: internationaal verhuizen, ging gelukkig steeds door zodat we over drie jaar toch ons 100-jarig bestaan vieren! En met de huidige huizenmarkt is het binnenland weer een groeiende markt.

Wat vind je leuk aan dit werk: Verhuizen is het meest afwisselende werk dat er is. Elke dag helpen we andere mensen, met veel voldoening. We kunnen de ene dag een seniorenverhuizing doen en met geduld en zorg helpen met alle emotionele stukken een nieuw thuis te helpen maken. Om de volgende dag een kantoor te verhuizen, en de dag erna een jong gezin te helpen emigreren naar Afrika, Amerika, of Bonaire. Elke dag een nieuwe uitdaging met gewone inboedel, antieke inboedel, design, piano's, vleugels, kluizen, laboratoria en soms hele fabrieken of magazijnen.

Favoriete sport: Van jongs af aan fervent skiër en gelukkig vinden mijn kinderen het ook weer leuk. Naast het paardrijden en en het werk is er niet heel veel tijd meer om te sporten. Maar op zijn tijd een potje tennis of squash, is altijd gezellig.

Mooiste plekje in Wageningen: Als verhuizer kom ik graag bij de mensen thuis, en heb vele mooie hoekjes gezien van Wageningen. Maar het uitzicht vanaf de Wageningse Berg, bossen aan de ene kant, de uiterwaarden aan de andere kant of oude stad blijft een indrukwekkend stukje Nederland om te zien.

Lelijkste plekje in Wageningen: De spandoeken voor en tegen bereikbaarheid of natuurschoon. Als verhuizer moeten we rijden met auto's en vrachtwagens. Vele andere mensen moeten dit ook en Wageningen groeit. Als we de universiteit en alle positieve bedrijvigheid eromheen, extra inwoners, en bezoekers van de binnenstad en versterkers van verenigingen, lokale bedrijven en vrijwilligers een plezierige stad willen geven om in te leven, wonen en bewegen, redden we dat niet met alleen fietspaden. Ook voor alleen het noodzakelijke verkeer moeten we zorgen dat ze kunnen rijden. Want het slechtst voor mens en milieu zijn stilstaande auto's of vrachtwagens in files.

Estafettestokje gaat naar: Petra van der Linden

Omdat: Zij ook uit een echte actieve Wageningse familie stamt