Eva Luna is op zoek naar vertellers

WAGENINGEN - Sinds 1994 kent Wageningen de vertelkring Eva Luna. Een groep mensen die het vertellen van verhalen leuk vindt en die ook graag naar elkanders verhalen luistert. Eva Luna treedt regelmatig voor het voetlicht om mensen verhalen te vertellen. Zo is men regelmatig te beluisteren in De Casteelse Poort, op de Wereldverteldag en bij culturele gelegenheden. Men kan Eva Luna uitnodigen voor een vertelling bij een besloten bijeenkomst, zoals op feesten, in verzorgingshuizen, scholen en bij themabijeenkomsten. Carolien de Kovel is één van de vertellers: "Vijftien jaar geleden was ik op een verhalenfestival. Ik was verkocht en ik heb me gemeld bij Eva Luna. Wij zijn dol op het vertellen van verhalen en we staan heel graag voor publiek. Door elkaar verhalen te vertellen bereiden we ons voor op een presentatie. We zien tegenwoordig een opleving van het vertellen van verhalen. We denken, dat mensen meer en meer het snelle van tegenwoordig zat zijn. Je kunt je in een verhaal even lekker afsluiten, heerlijk luisteren. Je deelt iets met anderen, je zit niet in je eentje naar dat glazen oog (tv) te kijken. Wat wij doen past bij veel leeftijden en gelegenheden. Een verhaal kan dan mooier zijn dan een lezing." Grada van Harten is nog niet zo lang lid van Eva Luna: "Ik was vertellen gewend. Ik ben uitgenodigd en nooit meer weggegaan! Criteria voor een goed verhaal zijn: het moet heel breed zijn, een stevig plot of sfeertekening hebben, zodat de toehoorders zich erin kunnen verplaatsen. Langzaam word je er gevoelig voor en dan ga je goed opletten en ook wel eens luisteren bij anderen. Wanneer ik een verhaal uitzoek, lees ik het eerst goed. Daarna gebeurt alles in mijn hoofd, ik zie een aantal beelden voor me, die in goede volgorde langs moeten komen." Voordat mensen konden lezen en schrijven, vertelden ze elkaar al verhalen. Eeuwenlang zijn tradities en gebeurtenissen mondeling doorgegeven. Eva Luna nodigt belangstellende mensen uit om de stap te maken van luisteraar naar verteller: "Hoe je een verhaal vertelt kun je leren bij onze vertelkring. Een goed verhaal is een cadeau voor de geest!"