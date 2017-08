Wageningers voltooien 24 uurs mountainbike tocht van 495 km

WAGENINGEN - Het Wageningse mountainbike team 'De Stanmen' heeft met een selectie van vier man deelgenomen aan de Merida Dutch Cross Country. Een duurtocht waarbij je start in Pieterburen en 495 km later arriveert op het drielandenpunt in Vaals. Ruim 70% onverhard, op een mountainbike en binnen 24 uur....

De mannen zijn wel wat gewend want elk jaar wordt er deelgenomen aan Duchenne Heroes, de zwaarste MTB challenge van de Benelux: zeven dagen 700 km off-road door vier landen. Dit wordt gedaan om geld in zamelen voor onderzoek naar behandeling en medicatie met betrekking tot Duchenne, een zeer progressieve spierziekte.

Toen kwam de Merida Dutch Cross Country voorbij op Facebook... gekkigheid natuurlijk. Maar ja het bleef toch hangen. "Weet je we doen dit als estafette dan is het natuurlijk een eitje." Maar goed als iets te makkelijk lijkt dan is het geen uitdaging en er werd afgesproken gewoon met het hele team de volledige afstand te rijden.

Zaterdag 17 juni 12 uur, aan de start zijn de zenuwen goed voelbaar. Van de 300 deelnemers rijden er slechts 40 de hele afstand. Vlak na de stad lag het tempo direct hoog. Dat moet ook wel want om binnen de tijdslimieten op de checkpoints binnen te komen moet er gemiddeld ruim 20 km per uur worden gereden.



Na 240 km arriveren ze op checkpoint twee, net voor de deadline. Er wordt een maaltijd genuttigd en na een half uur mogen ze weer vertrekken, in het holst van de nacht over de Veluwe. Dit blijkt een bijzondere ervaring te zijn: everzwijnen, herten, konijnen en het aanbreken van het gouden uur. Het is prachtig.

Dan breekt de zondag aan en arriveren de mannen in Boekel. Het ontbijt wordt genuttigd met 350 km op de teller en dat begint te voelen. Snel door want ze moeten om 17.00 uur op het drielandenpunt zijn. Het wordt warm en het is afzien. De paden zijn mul en stoffig en de vermoeidheid begint parten te spelen. Maar met Duchenne als motivatie in het achterhoofd weten de mannen dat ook het laatste stuk moet gaan lukken!

Het laatste checkpoint, vanaf hier nog 30 km....klimmen. Het drielandpunt ligt nog op een vervelende bult. Deze doet pijn maar iedereen motiveert elkaar om door te rijden en bij de laatste bocht komt de finishboog in beeld. Het is echt gelukt, in 24 uur fietstijd krap 500 km overbruggen.

Help hen de race tegen de klok te winnen! Sponsor het team 'Stanmen' en help Duchenne de wereld uit te trappen!

Kijk voor meer informatie op www.stanmen.nl.