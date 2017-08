In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger.

Deze week is Petra Woudenberg-van der Linden aan de beurt.

Naam: Petra Woudenberg-van der Linden.

Geboren: Geboren in Wageningen op 30 mei 1971 aan de Dijkgraafseweg. Daar was toen de bakkerij van mijn ouders. Na een paar jaar zijn wij verhuisd naar de Markt, een prachtige plek om te wonen in het centrum.

Woonplaats: Sinds 2004 wonen wij net over de Rijn in Zetten, maar de meeste dagen ben ik toch wel in Wageningen. Tijdens mijn studie en stage heb ik in Deventer en Utrecht gewoond. Vooral Utrecht was erg leuk, maar na een paar jaar ben ik toch weer terug gekomen naar het gezellige Wageningen.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Ik ben de trotse moeder van Julia, Pieter, Daan en Luuk.

Dieren: Wij hebben een blonde labrador Max.

Hobby's: Ik kook graag, vooral voor gezellige etentjes met familie en vrienden. En uiteraard drinken we daar mooie wijnen bij.

Huidige beroep: Ik ben de eigenaar van Woudenberg Groothandel en Woudenberg Wijnhandel.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het is mooi dat ik het familiebedrijf van mijn vorig jaar overleden man mag voortzetten. Woudenberg Dranken bestaat ruim 91 jaar en samen met een geweldig team mensen gaan we op naar ons 100-jarig bestaan. En wie weet wordt één van de kinderen de vierde generatie Woudenberg die dranken gaat verkopen. Het omgaan met mensen vind ik het leuke aan mijn werk. Onze slogan is niet voor niets; 'wij verkopen gezelligheid'.

Verder actief: In de Ouderraad van de Lammerts van Buerenschool in Zetten, waar nu alleen de jongste nog op zit. Wij organiseren veel activiteiten voor de kinderen.

Stamcafé: Eigenlijk zijn alle cafés in Wageningen heel erg leuk, dus het is moeilijk om daar één uit te kiezen.

Favoriete club: Voetbalvereniging Excelsior in Zetten. Mijn zoon Pieter voetbalt daar en Daan is keeper. Elke zaterdag probeer ik, samen met mijn vader langs de lijn te staan om de jongens aan te moedigen.

Favoriete sport: Skiën vind ik het leukste om te doen. Heerlijk samen met de familie de berg af.

Favoriete vakantieadres: Er zijn zoveel mooie plekken op de wereld, er valt nog veel te ontdekken. Maar tot nu toe is Zuid-Afrika absoluut favoriet. Ik ben er nu drie keer geweest en elke keer verrast de prachtige natuur me weer. Drie jaar geleden zijn wij daar nog met het hele gezin geweest, een fantastische ervaring.

Slecht in: Nee zeggen (volgens mijn familie...). Ik ben altijd enthousiast en wil graag van alles doen en meemaken, dus zeg niet zo snel nee. Hierdoor kom ik wel vaak tijd tekort. Een dag zou best wat meer uren mogen hebben.

Goed in: Organiseren, dat komt goed uit met vier kinderen en een eigen bedrijf. Het vergt vaak een goede planning om alles rond te krijgen.

Lelijkste plekje in Wageningen: Het oude postkantoor naast onze winkel, op deze plek in het centrum zou toch echt iets moois moeten staan.

Mooiste plekje in Wageningen: De uiterwaarden, elke morgen als ik op de pont sta geniet ik van het uitzicht.

Estafettestokje gaat naar: Cathy van Ingen

Omdat: Zij heel creatief en actief is.