Wageningen krijgt een Henk Blankestijnstraat

Door John Dekker

WAGENINGEN - De vorig jaar overleden oud-wethouder Henk Blankestijn krijgt een straat naar zich vernoemd. Tijdens een ontmoeting met zijn weduwe Jans en zijn zoon Johan Blankestijn vertelde burgemeester van Rumund dat hij zich gaat inspannen om een straat naar de oud-wethouder vernoemd te krijgen. Van Rumund benadrukte hierbij dat dit soort processen niet makkelijk zijn en dat er in Wageningen niet dagelijks een nieuwe straat bijkomt waardoor de kans bestaat dat het een lange tijd kan gaan duren.

Aanleiding hiertoe was een videoreportage van de Facebookpagina 'Het Wagenings Fotoalbum' over de oud-wethouder. Hierin waren een aantal geïnterviewden te zien, waaronder journalist Eric Wijnacker en oud PVDA-raadslid Joke van de Klift, die zeiden zich te verbazen dat er in Wageningen geen tastbare herinnering was aan de man die bijna 24 jaar lang wethouder is geweest in Wageningen en op zaken als sport en huisvesting een belangrijke stempel heeft weten te drukken. De reportage maakte vervolgens veel reacties los op internet bij Wageningers die ook vonden dat Blankestijn een straat of complex verdient dat naar hem vernoemd is. Ook burgemeester van Rumund wordt nog wel eens aangesproken met herinneringen aan Blankestijn: "Vooral onder ouderen is hij bekend is mijn ervaring, bijvoorbeeld bij mijn bezoeken aan zestigjarige echtparen krijg ik nog vaak verhalen over hem te horen."

Het toekennen van nieuwe straatnamen wordt gedaan door het college van B&W is samenwerking met een speciale commissie voor straatnaamgeving. Van Rumund hierover: "Misschien vinden we nog iets in de wijk Nieuw Kortenoord, wellicht ergens anders maar als het zover is dan maken we er een klein feestje van en gaan we er samen met u als familie een passende onthulling van maken." De nabestaanden zeiden ontzettend blij te zijn met de toezegging van de burgemeester en overtuigd te zijn dat ook Henk zelf ontzettend trots zou zijn geweest. De videoreportage van Het Wagenings Fotoalbum is te zien op https://youtu.be/LuPKT5Syni8