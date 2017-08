Gemeente steunt aankoop natuur Binnenveldse Hooilanden

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Natuurliefhebbers en recreanten kunnen vanaf 2021 tussen Wageningen en Veenendaal genieten van 286 hectare nieuwe natuur in de Binnenveldse Hooilanden. Agrariërs en vrijwilligers in het Binnenveld ontwikkelden samen een plan. De stichting Mooi Binnenveld gaat hiervoor grond aankopen. Zij gaan dit deels financieren door crowdfunding. De gemeente Wageningen gaat dit ondersteunen. Bij elke euro die vanuit Wageningse inwoners en bedrijven komt, legt de gemeente 50 cent bij.

De Binnenveldse Hooilanden liggen deels op Wageningse en deels op Edes grondgebied. Aan de westkant wordt het begrensd door de rivier de Grift. Het is een langwerpig stuk grond met drassige weilanden, doorsneden door kaarsrechte sloten. Het is een oud veengebied waar eeuwen geleden turf werd gewonnen. Het is in de vorige eeuw in cultuur gebracht, eerst als hooiland, later als weidegrond. De bedoeling is om het gebied af te graven, waardoor blauwgraslanden, trilveen en dotterbloem terug gaan keren. Lokale agrariërs beheren straks een deel van de nieuwe natuur. De plus voor recreanten zit in nieuwe wandel- en fietspaden, een vlonder, trekpont, vogelkijkscherm en parkeer- en picknickplekken.



Wethouder Han ter Maat legt uit waarom de gemeente het project ondersteunt: "Het is een bijzonder initiatief met landelijke uitstraling. Natuurorganisaties werken samen met agrarische belangenclubs. Wij waarderen het project qua inhoud en ook qua samenwerking waarderen. Daarom leveren wij een financiële bijdrage. Omdat de stichting grote ambities heeft, is wel een maximumbedrag afgesproken voor de aanvulling van de gemeente."

De eerste schop gaat naar verwachting in het najaar van 2018 in de grond. Mooi Binnenveld gaat de aankoop deels financieren door crowdfunding. "Mensen en bedrijven kunnen straks een aandeel in het gebied kopen", legt Rob Janmaat van de stichting Mooi Binnenveld uit. "'Met de financiële aanvulling van de gemeente wordt het voor inwoners en bedrijven extra aantrekkelijk om bij te dragen. Daarmee wordt het een prachtig lokaal initiatief waar Wageningen laat zien in gezamenlijkheid (inwoners, bedrijven en gemeente) aan bijzondere nieuwe natuur te werken. Wat is er nou mooier dan je eigen stukje natuur kopen? Als dat in Wageningen geen succes wordt, dan kan dat nergens in Nederland."

Meer weten over de Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld? www.binnenveldsehooilanden.nl en www.mooibinnenveld.nl