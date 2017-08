Studenten teleurgesteld in gemeenteplannen huisvesting

Door Rick Praamstra

WAGENINGEN - De studentenorganisaties Connect Wageningen, Studentenraad en Studentenvakbond zijn teleurgesteld in het voornemen van de gemeente Wageningen om de regels rond studentenhuisvesting te verscherpen. Zij hebben de gemeente een brief gestuurd met hun bezwaren.

Sinds 2015 is het mogelijk voor particuliere woningeigenaren om woningruimte te verhuren aan studenten. De gemeente wil nu beperkingen opleggen. Ze vindt dat er teveel overlast is voor omwonenden, de dreiging van huisjesmelkers te groot is en dat starters door dit beleid minder kans krijgen. De gemeente stelt onder andere voor om het aantal verhuurde woningen per straat te beperken tot 5%, dit was 15%.

De plannen vallen niet in goede aarde bij de studentenvertegenwoordigers. Emi van der Horst, woordvoerster huisvesting van Connect Wageningen: "We vinden dit geen verstandig plan. Zeker gezien de stijging van het aantal studenten waarvan heel veel op kamers wonen. We verwachten dat er nog meer studenten hier komen studeren (voor volgend studiejaar 2 à 3%). Als je dan het aantal woningen gaat verlagen, wordt het lastiger om hier te wonen en hier een goede studententijd te hebben." De woordvoerster wijst er ook op dat studentenhuisvester Idealis tussentijds een stop op woningen instelde. "Het is niet zeker dat Idealis een kamer kan aanbieden. Als studenten niet via Idealis terechtkunnen, moeten ze op zoek naar iets anders. Door deze plannen is er niet veel keuze meer."

Van der Horst begrijpt de argumenten van de gemeente wel, maar vindt het onterecht dat alle studenten daar voor moeten boeten. Naast het besluit zelf, hekelen de organisaties ook de inspraakprocedure. Tot 20 juli kunnen inwoners reageren. "Dat is niet eerlijk voor de studenten. Zij zitten nu met tentamenweken en hebben daarna zomervakantie. Zij zijn er gewoon niet. Het is voor hen ook onduidelijk waar ze inspraak kunnen maken en hoe het in zijn werk gaat." Connect Wageningen stelt in hun brief voor de inspraakprocedure pas op 4 september in te laten gaan en tot 9 oktober te laten duren.

Van der Horst erkent dat het aantal studenten in Wageningen tegen zijn limiet aanloopt. Binnen de studentorganisaties en de Universiteit Wageningen is dit ook een thema en groeit de weerstand tegen de groei. "Maar de universiteit wil studenten niet zomaar afwijzen en hen de kans geven om hier te studeren", zegt Van der Horst. "Het is lastig om hier een ideale oplossing voor te vinden."