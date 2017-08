Ik help graag met creatieve dingen

Door José Charmes-Breekveldt

In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Cathy van Ingen - van der Linden aan de beurt.

Naam: Cathy van Ingen - van der Linden.

Geboren: Op 24 september 1969 in Wageningen.

Woonplaats: Ik woon mijn hele leven in Wageningen. Tegenwoordig in de binnenstad, waar je zo de winkelstraat of Markt op loopt. Maar ook dicht bij het natuurschoon van de uiterwaarden.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Getrouwd met Michel, we hebben samen drie kinderen: Huub, Veerle en Giel.

Dieren: In de vijver hebben we vissen. In de gracht achter ons huis de meerkoetjes, ganzen en zwanen.

Hobby's: Jammer genoeg door tijdgebrek komt het er niet veel van, maar ik houd erg van schilderen. Dat kan een schilderij, decor of muurschildering zijn.

Opleiding: Nimeto MTS voor schilderen. Dat is een mbo-vakschool voor creatieve ruimtemakers.

Huidige beroep: Sinds 2006 heb ik mijn eigen beletteringsbedrijf 'De Ververij reclame en decoratie'.

Wat vind je leuk aan dit werk: Het leuke aan een eenmansbedrijf is dat je alles van a tot z zelf doet. Kennismaken met een nieuwe klant, de klik, het ontwerpen, de voorbereiding en het uitvoeren. Het is heel divers, de ene dag ben je een huisstijl aan het ontwerpen de andere dag reclameborden of autobelettering aan het plakken. Het is mooi dat ik de zichtbaarheid van mijn klanten kan vergroten.

Verder actief: Op de school van mijn jongste zoon help ik graag met creatieve dingen, geef ik een knutsel les of schilder ik een decortje mee. Jaren heb ik samen met een hecht team het Sinterklaashuis mogen aankleden en inrichten. Helaas door ruimtegebrek moesten we stoppen.

Stamcafé: Niet echt een café, maar het mooiste terras is bij Vada aan de Rijn. Waar ik dan graag kijk naar het zeilen en roeien van mijn kinderen.

Favoriete CD/muziek: Af en toe vind ik het heerlijk om hard de muziek van Anouk of Adele aan te zetten.

Favoriete sport: Ik wandel graag in de uiterwaarden met mijn buurvrouw Nancy of vriendin Sietske.

Favoriete vakantieadres: Met ons gezin kamperen we door heel Europa, maar Engeland is toch mijn favoriet. De natuur is daar zo prachtig en de mensen zijn erg vriendelijk.

Spijt van of over willen doen: Dat ik na mijn schooltijd niet een jaar met mijn hartsvriendin naar Nieuw Zeeland ben gegaan.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Achter de coulissen van een grote theaterproductie mee willen kijken.

Lelijkste plekje in Wageningen: Het havengebied.

Mooiste plekje in Wageningen: De stadsgracht. Waar mensen gezellig aan de kant zitten te kletsen, langs wandelen of een ijsje eten. Jammer alleen dat sommige mensen hun afval daarna in de gracht gooien!

Estafettestokje gaat naar: Diego Martinez, die ik al meer dan tien jaar via mijn kinderen ken.

Omdat: Hij is altijd erg betrokken en een goede ondernemer.