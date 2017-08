Van Zilfhout mag Trollbeads uitreiken

Door Pauline Schakenbos

WAGENINGEN - Juwelier van Zilfhout in de Hoogstraat is importeur van de kralen en sieraden van het Deense merk Trollbeads. Op 17 juni vierde Trollbeads haar veertigjarig bestaan met een speciale Trollbeads-dag. Van Zilfhout organiseerde allerlei activiteiten op die dag, waaronder een verloting van twee Special Edition kralen. Dit is een eenmalige variant waarvan slechts een klein aantal wordt vervaardigd. De kraal was gemaakt van het mineraal Gouden Rutielkwarts, ook wel engelenhaar-kwarts geheten. De kraal was op een speciale wijze geslepen en had een waarde van €155,-. Uit de tientallen aanmeldingen zijn de twee winnaressen getrokken, dat waren Mieke Carzilius en Cisca Mons. Zij kwamen deze prachtige prijs onlangs in ontvangst nemen in de juwelierszaak uit handen van Nico van Zilfhout en zijn dochter Sophia. Sophia helpt regelmatig op zaterdagmiddag in de winkel. Ze zal niet in haar vaders voetsporen treden, want onlangs is zij afgestudeerd aan de opleiding tot filmacteur bij het Mediacollege in Amsterdam. Van Zilfhout heeft al vele mooie combinaties van kralen gezien. "Men maakt een keuze naar eigen smaak. Je kunt er een paar of veel aan een armband doen. In gelijke kleuren of juist een bonte verzameling. Alle Trollbeads kralen zijn uniek, omdat ze per stuk vervaardigd worden. Er zijn honderden soorten waarvan men een eigen variatie kan samenstellen voor een armband of halsketting."