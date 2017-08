Machiel Weistra beste aspirant op NK dammen

WAGENINGEN - Machiel Weistra is niet te houden. In 2016 was het alles zilver wat er voor hem blonk, dit jaar is het (bijna) allemaal goud. Na de nationale sneldamtitel bij de aspiranten en het kampioenschap van Nederland met het jeugdviertal van WSDV toonde hij zich ook met het reguliere speeltempo de beste aspirant.

Op het NK in Heerde bleef de 14-jarige gymnasiast uit Heteren ongeslagen, won vijf partijen, speelde er vier remise en bleef met een score van 14 uit 9 Berke Yigitturk een punt voor. Vorig jaar was de uitslag net andersom.

Machiel Weistra ging de laatste ronde in met een punt voorsprong op de Haagse titelverdediger die in hun onderlinge duel geen schijn van kans op voordeel kreeg en met een volkomen gelijkwaardige remise genoegen moest nemen. De nieuwe kampioen, die zich heeft geplaatst voor het EK en WK jeugd, deed ook in de interne competitie van de Wageningse ereklasser WSDV met een knappe tweede plaats van zich spreken.



De tweede WSDV'er, de 13-jarige Akosh Kardos, speelde een ongelukkig toernooi. Hij speelde als pupil op een hoger niveau en eindigde met 8 uit 9 als zesde. In de laatste ronde kwam hij met remise tegen de nationale kampioene bij de meisjes aspiranten, Darja Koullen, zéér goed weg. Wel wist hij knap als enige de nummer drie, Hagenaar Emre Hageman, een nederlaag toe te brengen.