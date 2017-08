Bouw sporthal Marijkeweg kan van start

WAGENINGEN - De bouw van de nieuwe sporthal aan de Marijkeweg kan van start. De gemeenteraad is bij de vaststelling van de Kadernota akkoord gegaan met een aanvullend budget om de sporthal te kunnen realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli de voorlopige gunning verstrekt aan de aannemer. Wethouder Han ter Maat: "We starten meteen na de zomer met de bouw zodat de hal in de zomer van 2018 wordt opgeleverd. Hierdoor kan KV Wageningen bij ingang van het nieuwe seizoen 2018/2019 in de nieuwe hal de zaalcompetitie spelen, maar ook het basisonderwijs kan in de sporthal sporten met ingang van dat leerjaar."