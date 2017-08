Ruzie provincie en gemeente

Door Kees Stap

WAGENINGEN - Aan de discussie over de bereikbaarheid van Wageningen is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De provincie Gelderland vindt dat het besluit van de gemeenteraad van begin juli niet kansrijk is. Daarom willen Gedeputeerde Staten van Gelderland de regie overnemen en via een inpassingsplan zelf aan de slag gaan met een route over Wageningen Campus. De gemeente Wageningen is onaangenaam verrast en vindt de bemoeienis van de provincie onacceptabel.

De provincie stelt dat de route die door de gemeenteraad is voorgesteld, niet voldoet aan vooraf vastgestelde uitgangspunten. Zo zal het leiden tot sloop van gebouwen en proefvelden van de Wageningse universiteit. Bovendien gaat het veel geld extra kosten. De provincie wil ingrijpen omdat zij de bereikbaarheid van de Wageningen Universiteit en diverse gerelateerde bedrijven van groot regionaal belang acht. Provinciale Staten gaat na de zomer een besluit nemen over een inpassingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen vindt de plannen van de provincie onacceptabel. Wethouder Han ter Maat: "Het besluit van de gemeenteraad is een grote en belangrijke stap in dit langlopende dossier waarin grote belangen spelen. De provincie moet ons als college op zijn minst de tijd geven om dit raadsbesluit op haalbaarheid te onderzoeken. Dat kan deze zomer nog afgerond zijn waardoor de gemeenteraad in september over de uitkomsten kan beschikken. Als college vinden we het onacceptabel dat de provincie ons die tijd niet gunt, ondanks ons aandringen daarop. We bezinnen ons dan ook op mogelijke (juridische) stappen."