Stralend afscheid voor Wageningse toptwirler

Samira Gijsman in actie tijdens het EK in Milaan. Foto: Paul Rutten

Door Rick Praamstra

WAGENINGEN - Samira Gijsman is in haar laatste toernooi als toptwirler solo als 17e geëindigd op het EK Twirling van 7 tot en met 10 juli in Milaan. In een deelnemersveld van veertig twirlers bereikte ze als achttiende de halve finales, waarna ze nog een plek opschoof.

Haar EK begon al vol trots omdat ze de vlag van de Nederlandse equipe mocht dragen. Op het onderdeel pair presteerde ze met haar partner Stefanie Willemsen sterk door boven verwachting als vijfde te eindigen. Ook voor Willemsen was het EK haar laatste kunstje als toptwirler. Jolanda Aerts, moeder van Samira: "Ze gingen als een trein en straalden. Het was een zwaar deelnemersveld en de teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd." Het Europese kampioenschap in Milaan was voor Gijsman een afsluiter van een succesvolle carrière als twirler. Ze is meervoudig Nederlands kampioen en nam deel aan maar liefst dertien internationale kampioenschappen.

Ze neemt tevreden afscheid van het twirlen. "Ik stond nog nooit zo relaxed op de vloer. Op iedere foto die er gemaakt is sta ik stralend. Toen ik de concurrentie zag, wist ik dat de top-20 al behoorlijk lastig zou zijn en top-6 als paar bijna onhaalbaar. Ik heb genoten van de laatste keer op de vloer." Samira wil nog graag alle sponsoren bedanken die haar op weg naar het Europees kampioenschap hebben gesteund.