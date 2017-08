In de 'Estafette van Wageningen' wordt iedere week een min of meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Diego Martinez aan de beurt.

Naam: Diego Martinez.

Geboren: Op 20 september 1973 op Sardinië, Italië.

Woonplaats: Sinds 1995 in Wageningen. Ik werkte voor een horeca-uitzendbureau en zou na mijn tijd in Nederland naar Australië gaan. Maar de liefde heeft mij in Wageningen gehouden.

Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: Sinds 2000 getrouwd met Mirjam. We hebben drie heerlijke kinderen, Maira (16), Lara (14) en Elias (11).

Dieren: Twee katten, Jackie en Charlie. Vooral de rest van het gezin vindt het leuk.

Geloof/levensmotto: Ik houd van evenwicht. Niet te veel naar links en niet te veel naar rechts.

Hobby's: Met mijn handen werken. Ik ben op een boerderij opgegroeid en vind het leuk om dingen te maken of te repareren. Ik ben nu een oude gietijzeren snijmachine aan het opknappen. Met mijn zoon maak ik graag dingen van hout, zoals pijl en boog. Dat heb ik vroeger van mijn opa geleerd.

Opleiding: Ik heb een horecadiploma. Daarna ben ik in dienst gegaan en profmilitair geweest.

Huidige beroep: Eigenaar van twee Italiaanse restaurants, één in de Tarthorst waar we afhaalpizza's en pasta's verkopen en allerlei delicatessen en een Italiaans restaurant in de Kapelstraat. We maken alles vers en ambachtelijk.

Wat vind je leuk aan dit werk: Ik hou van het ondernemerschap. Je hebt er je lichaam voor nodig, je hersens, je vermogen om sociale contacten te onderhouden, creativiteit en flexibiliteit. Het is hard werken, maar ik vind het leuk om de spanning op te zoeken.

Verder actief: Ik sta regelmatig zaterdag op het voetbalveld om mijn twee jongste kinderen aan te moedigen.

(Jeugd)idool:Mijn vader. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog in zeven landen gevochten. Helaas is hij jong gestorven.

Stamcafé: Penny Lane, een ontmoetingsplaats van mensen die in de horeca werken.

Favoriete club: Voetbalclub ONA '53; daar zijn mijn kinderen lid van.

Favoriete CD/muziek: Het Alan Parson Project.

Favoriete sport: Motorcross, dat heb ik zelf vroeger veel gedaan.

Favoriete vakantieadres: We gaan elk jaar naar Sardinië. Een fijn weerzien met familie, gegarandeerd zon en lekker eten.

Slecht in: Ik kan slecht mijn mond houden. Als iets niet deugt, ben ik heel direct.

Goed in: Koken, mijn personeel coachen en voor anderen klaar staan.

Hekel aan: Mensen die anderen onheus bejegenen, omdat ze jaloers zijn.

Goede voornemens: Meer tijd vrijmaken voor mijn gezin en vrienden.

Dag in de huid kruipen van: Donald Trump, om dingen weer recht te trekken.

Wat zou je ooit nog eens willen doen: Een lange vakantie naar Australië en daar met een camper rondtrekken.

Lelijkste plekje in Wageningen: Het vervallen huis aan de dijk, tegenover de haven.

Mooiste plekje in Wageningen: Boven op de berg in het Arboretum met uitzicht op de Rijn.

Estafettestokje gaat naar: Albert de Leeuw, mijn zwager.

Omdat: Hij is een fantastisch mens, staat altijd voor iedereen klaar en is heel handig met klussen.