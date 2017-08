Ritzema Bosweg op de schop

Door Bob Nagel

WAGENINGEN - Momenteel wordt er hard gewerkt aan het gedeelte van de Ritzema Bosweg, bergopwaarts, vanaf de Diedenweg. De werkzaamheden maken deel uit van de vernieuwing van de N225, vanaf de A50 via Renkum naar Wageningen. Afgelopen periode was de Ritzema Bosweg 's nachts afgesloten voor het verkeer.

Afgelopen week was de weg totaal afgesloten en was er een omleiding via de Generaal Foulkesweg en een noodweg bij de watertoren. Deze situatie zal in ieder geval tot 30 juli duren. Op de Ritzema Bosweg zal een middengeleider worden geplaatst en aan de zijkanten komen betonnen wallen. In verband daarmee is er in het midden een sleuf gefreesd. De rijbaan zelf, die wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt, is daardoor smaller geworden en de ervaring heeft geleerd dat dat vaak een snelheidsverminderend effect heeft. De borden met de aanduiding bebouwde kom zullen wat meer bergopwaarts geplaatst gaan worden. Ook de rotonde op de Berg krijgt een opknapbeurt en zal ook wat ruimer worden. Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl/N225-Wageningen-Renkum-A50.html